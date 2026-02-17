Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)

Imaginea definitorie a aparatului bugetar din România: o liftieră angajată la stat pentru a apăsa nişte butoane pentru politicieni care urcă sau coboară prin Palatul Parlamentului.

Definiția aparatului bugetar, într-o singură imagine

O liftieră care stă și apasă toată ziua butoanele liftului pentru politicieni. Asta este imaginea care definește modul în care statul funcționează în țara noastră. O poză care face cât o mie de cuvinte care ar descrie aparatul bugetar din România, spune economistul Adrian Negrescu.

„Uitaţi-vă la imaginea cu Grindeanu intrând în lift unde o doamnă, angajat al statului, îi apasă pe un buton, să îl ducă la etaj. Este imaginea definitorie a situaţiei în care se află statul român. Nu am nimic cu doamna liftieră însă această meserie ţine de anii ’60, de un tip de privilegiu pentru demnitari.

O doamnă stă toată viaţa ei în lift şi apasă pe nişte butoane pentru că politicienii nu se coboară la apăsatul unui buton la lift. Ăsta este aparatul public. Asta e definiţia aparatului public în momentul de faţă. Cineva face un lucru de genul ăsta care ar trebui să fie făcut automat în 2026.” , a declarat economistul în direct pe B1 TV.

Și noi așteptăm restructurări la stat

Legat de restructurări, Adrian Negrescu a opinat că se va merge în continuare pe tergiversări.

„Vom ajunge la pacheţele de primăvară care nu se vor ţine. Iată, doamna respectivă care nu face altceva decât să apese pe butoane. Este plătită de statul român ca să-i ducă pe politicieni de la un etaj la altul. Asta este România lui 2026.”, a mai afirmat Adrian Negrescu, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.