B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)

Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)

Adrian A
17 feb. 2026, 18:50
Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)
Cuprins
  1. Definiția aparatului bugetar, într-o singură imagine
  2. Și noi așteptăm restructurări la stat

Imaginea definitorie a aparatului bugetar din România: o liftieră angajată la stat pentru a apăsa nişte butoane pentru politicieni care urcă sau coboară prin Palatul Parlamentului.

Definiția aparatului bugetar, într-o singură imagine

O liftieră care stă și apasă toată ziua butoanele liftului pentru politicieni. Asta este imaginea care definește modul în care statul funcționează în țara noastră. O poză care face cât o mie de cuvinte care ar descrie aparatul bugetar din România, spune economistul Adrian Negrescu.

„Uitaţi-vă la imaginea cu Grindeanu intrând în lift unde o doamnă, angajat al statului, îi apasă pe un buton, să îl ducă la etaj. Este imaginea definitorie a situaţiei în care se află statul român. Nu am nimic cu doamna liftieră însă această meserie ţine de anii ’60, de un tip de privilegiu pentru demnitari.

O doamnă stă toată viaţa ei în lift şi apasă pe nişte butoane pentru că politicienii nu se coboară la apăsatul unui buton la lift. Ăsta este aparatul public. Asta e definiţia aparatului public în momentul de faţă. Cineva face un lucru de genul ăsta care ar trebui să fie făcut automat în 2026.” , a declarat economistul în direct pe B1 TV.

Și noi așteptăm restructurări la stat

Legat de restructurări, Adrian Negrescu a opinat că se va merge în continuare pe tergiversări.

„Vom ajunge la pacheţele de primăvară care nu se vor ţine. Iată, doamna respectivă care nu face altceva decât să apese pe butoane. Este plătită de statul român ca să-i ducă pe politicieni de la un etaj la altul. Asta este România lui 2026.”, a mai afirmat Adrian Negrescu, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Tags:
Citește și...
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Economic
Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Economic
Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Economic
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 30% în 2025, dar capitalul românesc a ținut piața în mișcare. Ce urmează pentru 2026
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Economic
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu vrea actualizarea chiriilor care acum sunt la nivelul de acum 20 de ani
Datoria statului sare de pragul de siguranță al economiei, depășind 60% din PIB. Cât „datorează” fiecare român după ultimele împrumuturi
Economic
Datoria statului sare de pragul de siguranță al economiei, depășind 60% din PIB. Cât „datorează” fiecare român după ultimele împrumuturi
Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
Economic
Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale
Economic
Inflația rămâne aproape de 10%. Românii nu scapă de scumpiri. Ce arată ultimele date oficiale
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Economic
România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Economic
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
Ratingul României rămâne BBB-, cu perspectivă negativă. Nazare: „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară”. Ce factori au susținut menținerea ratingului de țară
Economic
Ratingul României rămâne BBB-, cu perspectivă negativă. Nazare: „Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară”. Ce factori au susținut menținerea ratingului de țară
Ultima oră
20:43 - Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
20:27 - O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
20:20 - Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
20:19 - Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
19:58 - Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
19:43 - ChatGPT introduce verificarea vârstei pentru utilizatori. Ce se schimbă și cum funcționează noul sistem
19:40 - Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
19:22 - Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
19:14 - Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
18:53 - Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”