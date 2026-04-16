eMAG introduce o taxă pe fiecare comandă. Clienții, inclusiv cei Genius, vor plăti în plus

eMAG introduce, începând cu 17 aprilie, o taxă de servicii aplicată fiecărei comenzi plasate pe platformă, măsură care va afecta toți utilizatorii, inclusiv abonații Genius. Noua taxă va avea o valoare cuprinsă între 1,49 lei și 3,99 lei (TVA inclus), reprezentând aproximativ 1% din valoarea comenzii, și va fi afișată direct în coșul de cumpărături înainte de finalizarea achiziției.

eMAG: „Taxa reflectă investițiile în servicii”

Reprezentanții eMAG susțin că introducerea acestei taxe vine pe fondul investițiilor constante în infrastructură și tehnologie, dar și al creșterii costurilor operaționale.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă.

Decizia vine ca urmare a investițiilor sustinute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri.”, precizează eMAG într-o reacție oferită

Potrivit acestora, taxa va fi aplicată uniform tuturor comenzilor, indiferent dacă produsele sunt vândute direct de eMAG sau de partenerii din Marketplace.

Un punct sensibil îl reprezintă impactul asupra utilizatorilor Genius, care plătesc deja un abonament anual pentru beneficii precum livrarea gratuită. eMAG confirmă că taxa nu va face excepții pentru acești clienți.

Astfel, chiar dacă livrarea poate rămâne gratuită pentru abonați, aceștia vor plăti suplimentar această taxă pentru fiecare comandă.

Taxe și pe platformele chinezești de e-commerce

Măsura eMAG vine pe fondul unor schimbări mai ample din piața de e-commerce, inclusiv în zona platformelor internaționale cu prețuri reduse.

Retailerii chinezi au devenit jucători importanți în comerțul online din România, influențând concurența prin prețuri scăzute și campanii agresive de promovare.

Începând cu 1 ianuarie, coletele sub 150 de euro care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate cu 25 de lei, printr-o .

În acest context, platforme precum Shein au început să includă această taxă direct în prețul final plătit de client, în timp ce Temu a introdus, la rândul său, o taxă similară în aprilie.

„Pentru bunurile expediate din țări din afara UE, Temu va percepe o taxă suplimentară de 25 RON per comandă, în cazul în care valoarea comenzii este de 145 € sau mai puțin, fără a include TVA-ul aplicabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Această taxă nu este rambursabilă după ce comanda a fost livrată clientului”, se arată în mesajul afișat utilizatorilor platformei.