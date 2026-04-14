Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”

Criza energetică globală riscă să împingă Europa către măsuri drastice de limitare a consumului, comparabile cu restricțiile din pandemie. Reducerea producției de petrol, scumpirea gazelor și presiunea asupra agriculturii conturează un scenariu îngrijorător pentru lunile următoare.

Un scenariu alarmant: carantină ca în pandemie

Europa ar putea ajunge în situația de a impune un așa-numit „lockdown energetic”, avertizează expertul bulgar în energie Boian Rașev.

În opinia sa, dacă deficitul de combustibili se accentuează, autoritățile ar putea introduce măsuri precum limitarea activităților economice, extinderea muncii de acasă sau facilități pentru transportul public, pentru a reduce consumul.

”Ne îndreptăm spre o carantină energetică, asemănătoare cu cea de pe vremea pandemiei de Covid.”, spune .

Declarațiile vin într-un moment în care piața globală a energiei traversează o perioadă de instabilitate accentuată, iar semnalele privind scăderea producției de petrol devin tot mai clare.

Producția de petrol scade

Datele recente indică o reducere semnificativă a producției globale de petrol – cu aproximativ 13 milioane de barili pe zi față de finalul lunii februarie. Această scădere are un impact direct asupra prețurilor și asupra capacității statelor de a-și asigura necesarul energetic.

În paralel, piața gazelor naturale rămâne extrem de volatilă, iar Europa continuă să fie dependentă de importuri, ceea ce amplifică vulnerabilitatea în fața șocurilor externe.

Efecte în lanț: energie, agricultură și costul vieții

Criza nu se limitează la sectorul energetic. Potrivit expertului, consecințele se extind rapid în economie:



dificultăți în aprovizionarea cu gaze

deficit de îngrășăminte, esențiale pentru agricultură

creșteri inevitabile ale prețurilor alimentelor

Restricțiile la export din regiuni-cheie contribuie la agravarea situației, iar intervențiile statului prin plafonarea prețurilor ar putea duce, paradoxal, la penurie.

Context tensionat: economie și politică

Avertismentele vin într-un moment sensibil pentru Bulgaria, dar și pentru întreaga regiune. Schimbările economice recente, precum adoptarea monedei euro, și instabilitatea politică pot amplifica impactul unei eventuale crize energetice.

La nivel european, tranziția către surse de energie verde este în desfășurare, dar nu suficient de rapidă pentru a compensa pierderea sau reducerea surselor tradiționale.

Scenarii pentru penuria de energie

Experții nu exclud scenarii în care guvernele vor fi nevoite să intervină direct pentru a controla consumul. Printre măsurile posibile se numără:

raționalizarea energiei

limitarea activității în anumite sectoare

politici de reducere a consumului la nivel populațional

Conceptul de „lockdown energetic” rămâne, deocamdată, un scenariu extrem, însă tot mai discutat în contextul actual.