Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 08:59
Sursa foto simbol: Pixabay

Românii muncesc printre cele mai multe ore din Uniunea Europeană, dar acest lucru nu se reflectă în salarii, arată o statistică realizată de Eurostat.

Românii muncesc mult, dar au printre cele mai mici salarii

În România se lucrează săptămânal aproape 40 de ore, media europeană fiind de 36-37 de ore.

În schimb, un angajat de la noi este plătit în medie cu 13,6 euro pe oră, sumă în care sunt incluse cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale. Doar bulgarii sunt mai jos în acest clasament, având o plată medie de 12 euro pe oră, arată Eurostat, citat de Rador.

La polul opus, în Luxemburg se plătesc 56,8 euro pe oră, în Danemarca – 51,7 euro și în Olanda – 47,9 euro.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în ianuarie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost în România de 9.220 de lei.

