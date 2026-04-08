Facturile la energie electrică vor crește semnificativ în perioada următoare, din cauza scumpirilor accelerate a gazelor și petrolului. Deși momentan oamenii nu resimt din plin aceste costuri, situația se va schimba radical odată cu încălzirea vremii.

De ce facturile la energie ce vor crește după perioada Paștelui

Creșterea prețului la gaze influențează direct costul curentului , deoarece energia produsă din gaze este în prezent cea mai scumpă din piață, forțând o scumpire generalizată.

„Vom vedea cel mai mare impact după Paște, pentru că atunci se va reporni economia și vom resimți costul mai mare al energiei electrice și în prețurile alimentelor. În plus, dacă războiul se va prelungi către vară, vom vedea cum o să ne usture facturile, pentru că oamenii vor sta cu aerul condiționat pornit”, a declarat expertul Cosmin Păcuraru pentru

Cum ne vor afecta aerele condiționate timpul verii

Vara aduce cu sine un consum ridicat de electricitate din cauza aparatelor de aer condiționat. Această cerere suplimentară, combinată cu instabilitatea geopolitică și prelungirea conflictelor armate, va face ca sumele de plată să fie mult mai greu de suportat.

„Consumatorii nu resimt o creștere a costurilor facturilor la energia electrică încă de acum, pentru că, momentan, nu prea avem consum, iar atenția e concentrată la prețurile carburanților și gazului. În plus, consumatorii nu au început să dea drumul la aerele condiționate încă, pentru că abia a început să se încălzească cât de cât. Dar vom vedea în curând cum creșterea prețurilor la gaze va contribui la o creștere mare a prețului pentru energia electrică. Prețurile cresc deja în timp ce vorbim. În acest moment, curentul generat din gaze se află la cel mai mare preț din piață, ceea ce înseamnă că și restul energiei electrice va crește, pentru că cererea se va muta”, a precizat Cosmin Păcuraru.

Care este contextul global care umflă prețurile

Pe plan internațional, criza a atins cote alarmante, cotațiile gazelor în Europa urcând cu peste 55% de la începutul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Această situație pune presiune pe refacerea stocurilor și crește competiția globală pentru resurse.

Gravitatea situației este confirmată și de liderii instituțiilor internaționale de profil.

„Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a declarat Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, într-un interviu recent.