B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai

Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai

Adrian A
02 mart. 2026, 10:31
Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
Cuprins
  1. De ce sare Iancu Guda la Răzvan Pascu
  2. Reacția lui Răzvan Pascu

Economistul Iancu Guda dă de pământ cu agenții imobiliari care promovează investiții în Dubai. Ținta preferată a lui Guda este influencerul Răzvan Pascu, un promotor al imobiliarelor din Dubai.

De ce sare Iancu Guda la Răzvan Pascu

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Iancu Guda a criticat dur frenezia românilor cu venituri ridicate care cumpără proprietăți în Dubai. Guda a acuzat o parte dintre promotorii acestor investiții că urmăresc comisioane consistente, nominalizându-l direct pe Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în turism și investiții imobiliare internaționale.

„Chiar nu îți trebuie multă minte ca să realizezi că Dubai și UAE nu pot fi asociate niciodată cu ideea de “stabilitate” sau “siguranță”, având în vedere poziționarea lor geografică. Am văzut acest trend al milionarilor din România care își “parchează în siguranță” banii în “investiții imobiliare cu potențial imens de creștere pe termen lung în Dubai” … păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane nejustificate (vezi Răzvan Pascu și alți vânători de comisioane). Investițiile profesioniste nu se fac așa!
Între timp, se întâmplă ceea ce explic aproape în fiecare zi, de peste 10 ani : investițiile la bursă, realizate lunar, într-un portofoliu diversificat (RON, USD, EUR + emerging), cu orizont pe termen lung (+10 ani), sunt cele mai bune investiții. Priviți bursa românească, considerând dividendele încasate TRIPLEAZĂ banii în ultimii 5 ani, cresc de 7 ori banii în ultimul deceniu sau de 17 ori banii în ultimii 20 ani.”, a scris Iancu Guda.

Reacția lui Răzvan Pascu

Influencerul Răzvan Pascu a venit imediat cu replica. Sunteți frustrați că nu aveți bani să îi băgați în Dubai, îi transmite consultantul în turism și investiții internaționale lui Iancu Guda.

„Eu sunt șocat de atitudinea unor români care efectiv s-au bucurat de atacul asupra Dubaiului si a altor Emirate și țări din Golf, precum Qatar, știam că România este plină cu mulți oameni de-a dreptul dobit0ci, fără șansă de recuperare, dar nu mi-am imaginat că s-a ajuns atât de departe.
Am vazut replici de genul „sa moara toti fraierii si bogatii care au bani sa viziteze sau sa isi cumpere apartamente in Dubai” sau „asa le trebuie daca le place sa calatoreasca in vremurile astea”. Sau cativa dezaxati care imi scriau ieri comentarii si ma intrebau „cat mai costa acum un apartament in Dubai?”, inclusiv un domn care vazusem ca scria la functie ca este psiholog. 
Multi neica-nimeni care vor sa se afirme pe munca si numele altora sau folosindu-se de o situatie aproape dramatica, neasteptata si socanta, dar si oameni de la care totusi ai un minim de pretentie, chiar daca ai de multe ori opinii diferite de ale lor, cum ar fi Iancu Guda sau Zoso sau altii la fel de frustrati si de dezaxati.
Nivelul de frustrare in Romania este efectiv la cer. Sa faci glume proaste sau sa ‘călărești’ mediatic astfel de momente tensionate (centralizand frustrarile unor oameni asupra celor care calatoresc si au ramas blocati prin aeroporturi sau asupra celor care au investit in strainatate) spune despre tine mai mult decat tot ce ai facut in ‘cariera’ ta.”, scrie Răzvan Pascu în mesajul adresat lui Iancu Guda.
Tags:
Citește și...
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Economic
Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Economic
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Economic
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Economic
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
Economic
Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
Proiect de lege: Scutire de impozit pentru părinții cu doi copii. Cum ar schimba măsura bugetele familiilor
Economic
Proiect de lege: Scutire de impozit pentru părinții cu doi copii. Cum ar schimba măsura bugetele familiilor
TVA mai mare, prețuri și mai mari decât se estima. Ce arată raportul BNR despre reacția comercianților și inflația din 2025
Economic
TVA mai mare, prețuri și mai mari decât se estima. Ce arată raportul BNR despre reacția comercianților și inflația din 2025
Fiscul lovește dur în ride-sharing după controale extinse. Ce nereguli au găsit inspectorii ANAF
Economic
Fiscul lovește dur în ride-sharing după controale extinse. Ce nereguli au găsit inspectorii ANAF
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Economic
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Economic
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Ultima oră
11:21 - Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
11:16 - Războiul din Orientul Mijlociu reînvie o întrebare. Cum ne apărăm în cazul atacurilor? Situația adăposturilor civile din România
11:08 - Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit. Imagini cu momentul impactului devastator (VIDEO)
10:45 - Ultimele informații despre situația zborurilor de pe Aeroportul Otopeni. Ce trebuie să știe toți românii blocați în Orientul Mijlociu (VIDEO)
10:41 - Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
10:18 - Trei minore din Buzău, acuzate de furt calificat, în formă continuată, și violențe. Cum acționau
10:03 - 2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
09:59 - Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
09:49 - CTP: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?”
09:31 - 400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni