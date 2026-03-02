Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai

Economistul Iancu Guda dă de pământ cu agenții imobiliari care promovează investiții în Dubai. Ținta preferată a lui Guda este influencerul Răzvan Pascu, un promotor al imobiliarelor din Dubai.

De ce sare Iancu Guda la Răzvan Pascu

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Iancu Guda a criticat dur frenezia românilor cu venituri ridicate care cumpără proprietăți în Dubai. Guda a acuzat o parte dintre promotorii acestor investiții că urmăresc comisioane consistente, nominalizându-l direct pe Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în turism și investiții imobiliare internaționale.

„Chiar nu îți trebuie multă minte ca să realizezi că Dubai și UAE nu pot fi asociate niciodată cu ideea de “stabilitate” sau “siguranță”, având în vedere poziționarea lor geografică. Am văzut acest trend al milionarilor din România care își “parchează în siguranță” banii în “investiții imobiliare cu potențial imens de creștere pe termen lung în Dubai” … păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane nejustificate (vezi Răzvan Pascu și alți vânători de comisioane). Investițiile profesioniste nu se fac așa! Între timp, se întâmplă ceea ce explic aproape în fiecare zi, de peste 10 ani : , realizate lunar, într-un portofoliu diversificat (RON, USD, EUR + emerging), cu orizont pe termen lung (+10 ani), sunt cele mai bune investiții. Priviți bursa românească, considerând dividendele încasate TRIPLEAZĂ banii în ultimii 5 ani, cresc de 7 ori banii în ultimul deceniu sau de 17 ori banii în ultimii 20 ani.”, a scris Iancu Guda.

Reacția lui Răzvan Pascu

Influencerul Răzvan Pascu a venit imediat cu replica. Sunteți frustrați că nu aveți bani să îi băgați în , îi transmite consultantul în turism și investiții internaționale lui Iancu Guda.

„Eu sunt șocat de atitudinea unor români care efectiv s-au bucurat de atacul asupra Dubaiului si a altor Emirate și țări din Golf, precum Qatar, știam că România este plină cu mulți oameni de-a dreptul dobit0ci, fără șansă de recuperare, dar nu mi-am imaginat că s-a ajuns atât de departe.

Am vazut replici de genul „sa moara toti fraierii si bogatii care au bani sa viziteze sau sa isi cumpere apartamente in Dubai” sau „asa le trebuie daca le place sa calatoreasca in vremurile astea”. Sau cativa dezaxati care imi scriau ieri comentarii si ma intrebau „cat mai costa acum un apartament in Dubai?”, inclusiv un domn care vazusem ca scria la functie ca este psiholog.

Multi neica-nimeni care vor sa se afirme pe munca si numele altora sau folosindu-se de o situatie aproape dramatica, neasteptata si socanta, dar si oameni de la care totusi ai un minim de pretentie, chiar daca ai de multe ori opinii diferite de ale lor, cum ar fi Iancu Guda sau Zoso sau altii la fel de frustrati si de dezaxati.