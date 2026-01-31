B1 Inregistrari!
Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul

Ana Beatrice
31 ian. 2026, 16:20
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Care sunt pașii esențiali ca să începi să pui bani deoparte
  2. Cum arată strategia completă pentru economii

Fiecare leu a ajuns să conteze, iar greutățile financiare se simt din ce în ce mai puternic. Mulți români spun că banii nu le mai ajung de la o lună la alta, iar economiile au devenit aproape imposibile.

Punem pe masă soluții concrete pentru reorganizarea bugetului și reducerea cheltuielilor, fără a ne da peste cap stilul de viață. Vorbim despre pași simpli și reali care ne pot ajuta să ne creștem veniturile. Toate aceste recomandări vin de la Iancu Guda, specialist financiar.

Care sunt pașii esențiali ca să începi să pui bani deoparte

Pentru a reuși să pui bani deoparte și să-ți construiești o plasă de siguranță, ai nevoie de structură. Intențiile singure nu sunt suficiente. Iancu Guda subliniază că primul pas este un plan clar, gândit pe termen lung. Disciplina apare atunci când construiești ceva care te face fericit și îți oferă motivație.

Următoarea etapă este stabilirea unor obiective precise, nu dorințe generale. Visele vagi dispar rapid, însă aspirațiile reale au nevoie de termene și sume concrete. Nu e suficient să spui „vreau bani pentru copil”.

Devine un obiectiv real doar atunci când stabilești lucruri clare. Copilul are 8 ani, peste 10 ani vrei să ajungi la suma de 100.000 de lei, iar din acel moment începi să economisești cu un scop precis. Așa transformi dorința într-un plan real și faci primul pas spre siguranță financiară.

Cum arată strategia completă pentru economii

Iancu Guda a spus pentru observatornews.ro că, după plan și obiective, urmează o strategie concretă, adaptată realității fiecăruia. Nu trebuie să pui din start 100.000 de lei din buzunar. Pe parcursul a zece ani, poți contribui cu aproximativ 50.000 de lei, adică în jur de 400 de lei pe lună, o sumă mult mai ușor de gestionat. Restul vine din timp, răbdare și dobândă compusă, care lucrează în favoarea ta.

Pasul următor este acțiunea propriu-zisă. Investițiile trebuie făcute inteligent, separat pentru fiecare obiectiv din viață, nu toate economiile puse într-un singur loc, așa cum fac mulți români cu depozite sau apartamente.

Fiecare scop are nevoie de propriul instrument financiar. Ultimul element, adesea ignorat, este protecția, pentru că viața vine cu surprize. O asigurare bună poate acoperi perioadele dificile în care nu mai poți economisi și te ajută să-ți menții planul pe termen lung.

