Florin Cîțu: Produsul intern brut a crescut prin rectificarea bugetară. Deficitul crește la 83,7 miliarde de lei

Florin Cîțu a vorbit sâmbătă, la Palatul Victoria, despre rectificarea bugetară. Prim-ministrul a afirmat că PIB-ul a crescut, însă există facturi de plătit de 600 de milioane de lei.

„Produsul intern brut a crescut prin această rectificare bugetară. Avem un PIB nominal mai mare. Creșterea reală la finalul anului, estimată este de 7% , față de 4,3% cât era în bugetul inițial. Câștigul salarial mediu brut este de 5, 520 acum față de 5,380 în proiecția inițială. Veniturile bugetului se majorează, estimăm încasări mai mari. Deficitul crește în sumă absolută la 83,7 miliarde de lei, fiind de 7,13% din PIB, în scădere față de prognoza inițială. Cheltuieli se majorează cu 18,7 miliarde de lei pe sold. Cresc cheltuielile pentru investiții. Pentru autoritățile locale se majorează alocările cu 1,63 miliarde de lei.

Ministerul Sănătății, primește cei mai mulți bani, e și normal,7 miliarde de lei, dintre care 1,9 miliarde pentru achiziții de vaccinuri, medicamente, reluarea programelor de sănătate, cheltuieli de personal. 1,8 miliarde de lei, transferul pentru echilibrarea bugetului Fondului Național Unic de Sănătate.

Deficitul bugetar scade marginal. Fondul de rezervă la bugetului are 800 de milioane de lei. Am alocat vreo 400 de milioane la începutul anului. Dar imediat a trebuit să dăm 200 de milioane de lei pentru Remdesivir. Apoi am dat bani pentru calamități. Și mai avem încă facturi de plătit de 600 de milioane de lei. 600 de milioane de lei, contribuția României la bugetul U.E”, a declarat premierul.