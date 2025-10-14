Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit puternic în jos estimările privind creșterea economică a României anul acesta și în 2026.

Ce prognozează FMI privind creșterea economică a României

FMI estimează acum că România va avea anul acesta o creștere economică de doar 1%. În din luna aprilie, estima 1,6%, iar în prognoza din octombrie 2024 – o creștere de 3,3%. Deci prognoza FMI privind creșterea economică a României a scăzut de la 3,3 la 1%.

Totodată, FMI estimează acum o creștere economică de 1,4% pentru România în 2026, față de estimarea din primăvară de 2,8%.

FMI a revizuit și prognozele privind evoluția prețurilor de consum. Acestea ar urma să înregistreze o medie anuală de 7,3% în 2025 și de 6,7% în 2026. Comparativ, în luna aprilie, FMI estima o creștere medie anuală a prețurilor de 4,6% în 2025 și de 3,1% în 2026.

Cât privește rata șomajului, FMI prognozează că acesta va crește până la 5,9% în 2025 și se va reduce ușor la 5,8% în 2026. Spre comparație, în aprilie estima un șomaj stabil la 5,4% în 2025 și o scădere până la 5,2% în 2026.

Noile date apar în cel mai recent , publicat marți de FMI.

Ce spun Dan și Bolojan despre redresarea economică a României

Luni, președintele Nicușor Dan că România va avea o relansare economică începând cu 2027: „Vreau să le transmit românilor încredere și speranță, pe termen mediu. Care termen mediu – putem să-l precizăm, e sfârșitul anului viitor. Adică România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan că, „cel puţin până în vara anului viitor”, ţara noastră va fi „într-o situaţie de încetinire a creşterii economice”, dar „după trecerea de această perioadă de corecţii, vom fi într-o perioadă din nou de creştere economică”.

Bolojan a mai afirmat că nu vom intra în incapacitate de plată, dar „trebuie să ţinem un ritm în care să ne controlăm cheltuielile, să ne eşalonăm investiţiile şi să ne încasăm veniturile care au fost stabilit”.