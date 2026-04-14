Fondul Monetar Internațional oferă o imagine mai echilibrată asupra evoluției economiei României. Pentru anul 2027, instituția estimează o creștere economică de 2,5%. Inflația continuă însă să fie un punct sensibil. După nivelul de 7,3% înregistrat anul trecut, aceasta ar putea urca la 7,8% în acest an.

Valoarea depășește prognoza de 6,7% anunțată în octombrie. Ulterior, inflația este așteptată să scadă la 3,9% anul viitor. Deficitul de cont curent ar urma să se reducă de la 8% din la 6,8% în acest an. Chiar și așa, nivelul rămâne peste estimarea anterioară de 6,6%.

Pentru 2026, deficitul este estimat la 6,2% din PIB. Pe piața muncii, tendința indică o scădere lentă a . Rata șomajului ar putea coborî de la 6,1% în 2025 la 6% în 2026 și la 5,9% în 2027, ușor peste nivelul anticipat anterior.