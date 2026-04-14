Economia României încetinește mai mult decât se anticipa. Fondul Monetar Internațional și-a redus estimarea de creștere economică pentru acest an la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie. Datele apar în cel mai recent raport „World Economic Outlook”, citat de Agerpres.
Ce a revizuit Fondul Monetar Internațional
Fondul Monetar Internațional oferă o imagine mai echilibrată asupra evoluției economiei României. Pentru anul 2027, instituția estimează o creștere economică de 2,5%. Inflația continuă însă să fie un punct sensibil. După nivelul de 7,3% înregistrat anul trecut, aceasta ar putea urca la 7,8% în acest an.
Valoarea depășește prognoza de 6,7% anunțată în octombrie. Ulterior, inflația este așteptată să scadă la 3,9% anul viitor. Deficitul de cont curent ar urma să se reducă de la 8% din PIB la 6,8% în acest an. Chiar și așa, nivelul rămâne peste estimarea anterioară de 6,6%.
Pentru 2026, deficitul este estimat la 6,2% din PIB. Pe piața muncii, tendința indică o scădere lentă a șomajului. Rata șomajului ar putea coborî de la 6,1% în 2025 la 6% în 2026 și la 5,9% în 2027, ușor peste nivelul anticipat anterior.
Ce indică cifra de 0,7% pentru 2026
Noua estimare de creștere economică de doar 0,7% sugerează o încetinire vizibilă a economiei, într-un context în care dezechilibrele rămân ridicate, iar inflația continuă să pună presiune pe consum.
Practic, ritmul redus de creștere arată că revenirea economică este fragilă și dependentă de ajustări macroeconomice importante. Toate aceste previziuni au fost publicate în cadrul reuniunilor de primăvară organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, desfășurate în această săptămână la Washington.