Acasa » Economic » FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026

FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 20:11
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce a revizuit Fondul Monetar Internațional
  2. Ce indică cifra de 0,7% pentru 2026

Economia României încetinește mai mult decât se anticipa. Fondul Monetar Internațional și-a redus estimarea de creștere economică pentru acest an la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie. Datele apar în cel mai recent raport „World Economic Outlook”, citat de Agerpres.

Ce a revizuit Fondul Monetar Internațional

Fondul Monetar Internațional oferă o imagine mai echilibrată asupra evoluției economiei României. Pentru anul 2027, instituția estimează o creștere economică de 2,5%. Inflația continuă însă să fie un punct sensibil. După nivelul de 7,3% înregistrat anul trecut, aceasta ar putea urca la 7,8% în acest an.

Valoarea depășește prognoza de 6,7% anunțată în octombrie. Ulterior, inflația este așteptată să scadă la 3,9% anul viitor. Deficitul de cont curent ar urma să se reducă de la 8% din PIB la 6,8% în acest an. Chiar și așa, nivelul rămâne peste estimarea anterioară de 6,6%.

Pentru 2026, deficitul este estimat la 6,2% din PIB. Pe piața muncii, tendința indică o scădere lentă a șomajului. Rata șomajului ar putea coborî de la 6,1% în 2025 la 6% în 2026 și la 5,9% în 2027, ușor peste nivelul anticipat anterior.

Ce indică cifra de 0,7% pentru 2026

Noua estimare de creștere economică de doar 0,7% sugerează o încetinire vizibilă a economiei, într-un context în care dezechilibrele rămân ridicate, iar inflația continuă să pună presiune pe consum.

Practic, ritmul redus de creștere arată că revenirea economică este fragilă și dependentă de ajustări macroeconomice importante. Toate aceste previziuni au fost publicate în cadrul reuniunilor de primăvară organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, desfășurate în această săptămână la Washington.

Citește și...
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
Economic
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Economic
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Economic
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Economic
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Economic
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Economic
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Economic
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Economic
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
Economic
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
Economic
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
Ultima oră
23:08 - Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
23:05 - NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
23:02 - Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
22:23 - Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Pakistanului despre Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu: „Putem contribui şi noi la soluţii”
22:20 - Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
22:15 - Industria auto europeană nu rezistă în fața concurenței din China. Renault anunță concedieri masive
21:48 - Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
21:44 - Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
21:42 - Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
21:31 - Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului