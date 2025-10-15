B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu

Adrian A
15 oct. 2025, 14:33
Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor. Sursa foto: Captură Video - Prima News / YouTube
Cuprins
  1. De ce s-a supărat Radu Berceanu?
  2. Fortul ministru al Transporturilor și autostrăzile

Guvernul se tot laudă cu drumurile noi pe care le-a făcut sau le face, însă nu toată umea e mulțumită. Un exemplu e Radu Berceanu, chiar fost ministru al Transporturilor.

De ce s-a supărat Radu Berceanu?

Am putea crede că fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu s-a enervat că sunt drumuri noi, din invidie. Pentru că el nu a fost în stare să contruiască prea mulți kilometri de autostradă. Însă nu e așa. Motivul este strict personal.

Concret, după lansarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova, hotelul Ramada din Craiova, deținut de familia Berceanu, a rămas fără clienți.

„Businessul a scăzut cu 30% pe fondul cererii în scădere pentru evenimente corporate. Mai mult, după inaugurarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova acum nici clienţii din Bucureşti nu se mai cazează, vin doar la evenimente şi se întorc.“, a spus pentru ZF, Victor Berceanu, directorul general al hotelului Ramada Plaza.

Fortul ministru al Transporturilor și autostrăzile

De altfel, Radu Berceanu a avut o relație alambicată cu autostrăzile din România. De exemplu, în 2011, la scurt timp după ce a părăsit conducerea de la Transporturi, spunea că „Autostrada Transilvania a fost şi este o prostie”.

Însă câțiva ani mai târziu, în 2018, după ce familia sa preluase hotelul Ramada din Craiova, tot el se plângea că nu s-a construit Autostrada Transilvania. „Dacă aveam autostradă, poate veneau şi turişti.”, spunea fostul ministru al Transporturilor.

Și iată că acum voia i s-a îndeplinit. Are un drum expres, care însă îl încurcă.

Radu Berceanu a fost unul dintre cei mai puternici oameni politici de după 1989. Parlamentar între 1990 şi 2012, când a decis să se retragă din politică, Berceanu a fost ministrul Industriilor în perioada 1998- 2000, ministrul Transporturilor în două Guverne, 2006- 2007, în Guvernul Tăriceanu şi 2008-2010, în Executivul lui Emil Boc, dar şi al Agriculturii, în 2009.

