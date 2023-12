G20 trebuie să ajungă la un acord pentru a majora impozitele bogaților lumii, cer mai mulți milionari, economiști și politicieni

O scrisoare de la aproape 300 de milionari, economiști și politicieni spune că sunt necesare măsuri urgente pentru a preveni bogăția extremă.

Economiile dezvoltate și emergente trebuie să folosească summit-ul care va avea loc în acest weekend pentru a ajunge la un acord internațional de creștere a impozitelor pe avere pentru cei mai bogați din lume.

Chiar și câțiva dintre bogații lumii, alături de economiști și politicieni cer să se pună capăt inegalității

Într-o scrisoare deschisă (citată de ) adresată G20 înaintea reuniunii de la Delhi, grupul de aproape 300 de milionari, economiști și politicieni afirmă că este nevoie de acțiuni urgente pentru a preveni că bogăția extremă „corodează viitorul nostru comun”.

Scrisoarea, ai cărei semnatari o includ pe moștenitoarea Disney – Abigail Disney și pe artiștii Brian Eno și Richard Curtis, îndeamnă G20 să demonstreze aceeași cooperare globală pe care a demonstrat-o pentru a se asigura că companiile multinaționale plătesc un nivel minim de taxe pentru a fi de acord în mod colectiv să impoziteze averea.

Cu diviziuni profunde între membrii G20, așteptările sunt mici de la summitul din acest weekend, dar cei care susțin o taxă pe avere au spus că este timpul ca liderii să asculte opinia publică.

Scrisoarea spune: „Există o abundență de propuneri de politici privind impozitarea averii din partea unora dintre cei mai importanți economiști ai lumii. O dorește publicul. O vrem și noi. Acum tot ceea ce lipsește este voința politică. E timpul ca ea să fie găsită.”

Scrisoarea, semnată de Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Earth 4 All, Millionaires for Humanity și Oxfam, spune că impozitarea mai puternică a averii ar reduce „nivelurile periculoase ale inegalității”.

Potrivit semnatarilor, averea combinată a celor cu active de peste 50 de milioane de dolari s-a dublat la 11,8 miliarde de dolari și doar patru cenți din fiecare dolar din veniturile fiscale provin din impozitele pe avere.

Alți semnatari sunt senatorul american Bernie Sanders, fostul președinte al Adunării Generale a ONU Maria Espinosa și economiștii Gabriel Zucman, Jayati Ghosh, Kate Raworth, Joe Stiglitz, Lucas Chancel și Thomas Piketty.

Scrisoarea spune că G20 – alcătuit din grupul G7 de țări bogate cu țări de pe piața emergentă, cum ar fi China, India, Brazilia și Indonezia – ar trebui să convină în mod colectiv să majoreze taxele persoanelor bogate.