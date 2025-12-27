B1 Inregistrari!
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți". Ce reacții a primit

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 22:59
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum a încercat un cabanier din Predeal să atragă turiștii
  2. Cum văd românii problemele din turismul românesc

Disperat că nu are turiști anul acesta, un cabanier din Predeal a venit cu o ofertă de nerefuzat: „plătiți cât vă permiteți”. El a postat mesajul pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor. Postarea sa a stârnit un val de comentarii despre starea turismului românesc.

Cum a încercat un cabanier din Predeal să atragă turiștii

„E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației. (…) Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”

Doru Nicolae a vrut să-și salveze afacerea pe anul acesta cu oferta „plătiți cât vă permiteți”: „Prețurile sunt aceleași pe care le practic în restul anului. Locuiesc permanent în vilă, nimic nu e schimbat. Și totuși e primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”. Tariful standard este de „500 lei/apartament/noapte”, pentru apartamente de 60–80 mp destinate familiilor.

„Dacă voi accepta pentru un turist un preț mai mic decât cel negociat inițial cu altul, atunci și primul oaspete va beneficia de acel preț mai redus. Ca să fie echitabil. (…)

Prin urmare, hai să depistam cauza și daca este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm”, a mai scris cabanierul, citat de Adevărul.

Cum văd românii problemele din turismul românesc

Postarea sa a stârnit o avalanșă de comentarii dintre cele mai diverse:

  • „Gradul de confort pe care îl percep din poze este un minus. Ar trebui să investiți serios într-o renovare, altfel prețul este nejustificat”.
  • „Turismul nu e mort deloc. Sunt turiști, dar neadaptarea și lipsa vizibilității online vă pot aduce în acest punct”
  • „90% din comentarii reflectă răutatea oamenilor. Se bucură că mai văd un român pe cale să închidă o afacere. Cine vă dă dreptul să râdeți de visul lui?”
  • „Cum să ceri 500 lei pe noapte? În Bușteni există locații cu 200 lei pe zi, cu cazare și 3 mese”
  • „500 de lei înseamnă 100 de euro. În afara țării n-am plătit mai mult de 60 de euro, și era lux”
  • „Încercați cu 200 de lei apartamentul mic și 250 cel mare. Mai bine mai puțini bani, dar plin”
  • „Eu nu aș închiria niciodată o cazare care arată mai rău decât spațiul în care locuiesc”
  • „Nu sunt mulți oameni care și-ar petrece Crăciunul împreună cu proprietarii”
  • „Populația a sărăcit atât de mult încât românii sunt de sărbători în Bali și Thailanda”
  • „Cum să dai 100 de euro pe noapte în România, într-o țară cu pensia minimă de 1.280 de lei?”

De altfel, hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost nevoiți să reducă prețurile anul acesta deoarece s-au trezit cu camerele goale. Pe Reddit, românii se simt răzbunați după atâția ani în care au suportat prețurile exagerate practicate de aceștia.

