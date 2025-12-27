Disperat că nu are turiști anul acesta, un cabanier din Predeal a venit cu o ofertă de nerefuzat: „plătiți cât vă permiteți”. El a postat mesajul pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor. Postarea sa a stârnit un val de comentarii despre starea turismului românesc.
„E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației. (…) Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”
Doru Nicolae a vrut să-și salveze afacerea pe anul acesta cu oferta „plătiți cât vă permiteți”: „Prețurile sunt aceleași pe care le practic în restul anului. Locuiesc permanent în vilă, nimic nu e schimbat. Și totuși e primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”. Tariful standard este de „500 lei/apartament/noapte”, pentru apartamente de 60–80 mp destinate familiilor.
„Dacă voi accepta pentru un turist un preț mai mic decât cel negociat inițial cu altul, atunci și primul oaspete va beneficia de acel preț mai redus. Ca să fie echitabil. (…)
Prin urmare, hai să depistam cauza și daca este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm”, a mai scris cabanierul, citat de Adevărul.
Postarea sa a stârnit o avalanșă de comentarii dintre cele mai diverse:
De altfel, hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost nevoiți să reducă prețurile anul acesta deoarece s-au trezit cu camerele goale. Pe Reddit, românii se simt răzbunați după atâția ani în care au suportat prețurile exagerate practicate de aceștia.