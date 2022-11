Gheorghe Ialomițianu: Există presiuni și la nivel guvernamental, și la nivelul ministerelor pentru a se merge pe importuri. Se dau comisioane și la importul de cărbune (VIDEO)

Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de finanțe, a vorbit despre închiderea centralelor pe cărbune, sâmbătă, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că există presiuni și la nivelul guvernamental, și la nivelul ministerelor pentru a se merge pe importuri.

Gheorghe Ialomițianu, pe B1 TV: Se dau comisioane și la importul de cărbune

Întrebat de ce refuză statul română să folosească resursa de cărbune, Gheorghe Ialomițianu a spus: „Probabil că prin import se încasează niște comisioane. Eu văd PNRR ca un fel de acord pe care l-am avut cu Fondul Monetar, Comisia Europeană și Banca Mondială – și acolo aveam jaloane, și acolo aveam reforme de implementat, dar negociam. Și era chiar în acord cu Fondul Monetar și în memorandum cu Comisia Europeană legat de liberalizarea prețurilor la energie și gaze, și discutam foarte mult”.

„Am ajuns la concluzia că nu e momentul să liberalizăm prețurile, și am spus în felul următor, se știe că în timpul guvernului Năstase au fost concesionate și resursele, și am spus până nu liberalizăm legat de redevențe, nu putem să liberalizăm prețurile la energie și gaze. Am găsit soluția să majorăm așa, în procente mai mici, prețurile la energie și gaze”, a amintit fostul ministru de finanțe.

„Chiar dacă nu s-a prins în acel program național de redresare și reziliență și s-a pus problema închiderii unor mine pentru a susține economia verde, putea să se negocieze la nivelul Comisiei Europene, domne`, noi suntem în situația aceasta, trebuie să punem ceva în loc, până punem ceva în loc, pe legislația europeană legat de mediu, trebuie să funcționeze aceste centrale pe cărbune, și atunci ei înțelegeau, adică trebuie să vii cu variante!”, a explicat el.

„Sunt presiuni, eu vă spun că există presiuni și la nivelul guvernamental, și la nivelul ministerelor pentru a se merge pe importuri, (…) legat de importul de cărbune, și acolo se dau comisioane. Dacă se verifică, să știți că lucruri s-ar putea să fie rezolvate în alte parte și alte instituții să investigheze aceste lucruri”, a mai spus Gheorghe Ialomițianu.