Deși ofertele pot fi extrem de tentante, experții avertizează că, fără un plan clar și un buget realist stabilit din timp, există pericolul să achiziționezi mai multe produse decât ai cu adevărat nevoie.

De ce este important să-ți stabilești un buget realist pentru Black Friday

Primul pas pentru a evita cheltuielile excesive este analiza atentă a veniturilor și cheltuielilor lunare. Este important să stabilești de la început o sumă maximă pe care îți permiți să o cheltuiești și să nu o depășești, indiferent . Pe o simplă foaie sau într-un tabel, pot fi notate veniturile, facturile și costurile curente, iar diferența poate fi alocată cumpărăturilor. În acest fel, se obține un buget realist pentru Black Friday, fără riscul de a intra în datorii sau de a consuma economiile.

Cum eviți cumpărăturile impulsive în perioada reducerilor

Un pas esențial pentru gestionarea cumpărăturilor de Black Friday este realizarea unei liste de priorități, care ajută la menținerea concentrării asupra produselor cu adevărat necesare. Este indicat să se evite achizițiile impulsive și să se analizeze ofertele înainte de a fi adăugate în coș.

Monitorizarea prețurilor cu câteva săptămâni înainte poate preveni capcanele comercianților, deoarece unele reduceri pot fi înșelătoare. De asemenea, este recomandată folosirea exclusivă a banilor disponibili, fără apelarea la cardul de credit, pentru a menține controlul complet asupra cheltuielilor.