Greșeala pe care o fac românii de Black Friday. Cum să-ți stabilești un buget realist pentru a nu-ți goli contul

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 11:23
Greșeala pe care o fac românii de Black Friday. Cum să-ți stabilești un buget realist pentru a nu-ți goli contul
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este important să-ți stabilești un buget realist pentru Black Friday
  2. Cum eviți cumpărăturile impulsive în perioada reducerilor
  3. Care este valoarea medie a cumpărăturilor de Black Friday în acest an

Cu mai puțin de o lună până la startul marilor reduceri, specialiștii vin cu recomandări utile pentru Black Friday, menite să te ajute să eviți cumpărăturile impulsive și riscul de a-ți goli contul.

Deși ofertele pot fi extrem de tentante, experții avertizează că, fără un plan clar și un buget realist stabilit din timp, există pericolul să achiziționezi mai multe produse decât ai cu adevărat nevoie.

De ce este important să-ți stabilești un buget realist pentru Black Friday

Primul pas pentru a evita cheltuielile excesive este analiza atentă a veniturilor și cheltuielilor lunare. Este important să stabilești de la început o sumă maximă pe care îți permiți să o cheltuiești și să nu o depășești, indiferent cât de tentante sunt reducerile. Pe o simplă foaie sau într-un tabel, pot fi notate veniturile, facturile și costurile curente, iar diferența poate fi alocată cumpărăturilor. În acest fel, se obține un buget realist pentru Black Friday, fără riscul de a intra în datorii sau de a consuma economiile.

Cum eviți cumpărăturile impulsive în perioada reducerilor

Un pas esențial pentru gestionarea cumpărăturilor de Black Friday este realizarea unei liste de priorități, care ajută la menținerea concentrării asupra produselor cu adevărat necesare. Este indicat să se evite achizițiile impulsive și să se analizeze ofertele înainte de a fi adăugate în coș.

Monitorizarea prețurilor cu câteva săptămâni înainte poate preveni capcanele comercianților, deoarece unele reduceri pot fi înșelătoare. De asemenea, este recomandată folosirea exclusivă a banilor disponibili, fără apelarea la cardul de credit, pentru a menține controlul complet asupra cheltuielilor.

Care este valoarea medie a cumpărăturilor de Black Friday în acest an

Anul acesta, valoarea medie estimată a comenzilor de Black Friday va fi între 400 și 500 de lei, mai mică decât anul trecut. Experții spun că tot mai mulți români au devenit atenți la cheltuieli și preferă să cumpere mai puțin, dar mai inteligent.

