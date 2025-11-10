B1 Inregistrari!
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 18:16
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce verifică Sorin Grindeanu în legătură cu colectarea CASS
  2. Ce ar putea însemna rezultatele pentru Guvern
  3. Cum arată primele cifre privind colectarea contribuției

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut de urgență datele referitoare la colectarea contribuției CASS pentru lunile septembrie și octombrie, vizând mamele, veteranii, foștii deținuți politici și personalul monahal. Solicitarea vine în contextul în care liderul social-democrat vrea să verifice eficiența reală a măsurilor fiscale aplicate și impactul lor asupra bugetului. Grindeanu susține că, dacă rezultatele sunt minime, politicile trebuie revizuite.

Ce verifică Sorin Grindeanu în legătură cu colectarea CASS

Sorin Grindeanu a anunțat că a cerut oficial situația completă privind sumele colectate din contribuția CASS pentru categoriile recent taxate. El vrea să analizeze eficiența acestor măsuri și efectul lor real asupra bugetului de stat.

Liderul PSD a spus că a văzut în presă o informație potrivit căreia în septembrie s-ar fi colectat o sumă foarte mică de la mame. „Pe CASS-ul pentru mame, celebru, în luna septembrie, s-au colectat 130.000 de lei, adică 25.000 de euro”, a precizat Grindeanu, făcând referire la un articol de presă.

Acesta a subliniat că așteaptă cât mai repede datele oficiale: „Am cerut, sper să primesc de urgenţă, să văd cât s-a colectat pe CASS pentru mame, pentru veterani, pentru deţinuţi politici, pentru personalul monahal în cele două luni, septembrie şi octombrie”, raportează Capita.ro.

Ce ar putea însemna rezultatele pentru Guvern

Grindeanu a avertizat că, dacă aceste măsuri au fost luate pentru a arăta fermitatea autorităților, fără efect real în buget, atunci Guvernul trebuie să le corecteze.

„Dacă am făcut lucrurile astea doar pentru a arăta că suntem intransigenţi şi că nu renunţăm la nimic, pentru că aşa vrem noi, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndreptăm acele lucruri”, a afirmat liderul social-democrat.

Ela a adăugat că PSD va susține modificarea politicilor dacă se dovedește că acestea au generat inechități. „Atunci, în mod sigur, vom susţine cu tărie acele proiecte, fiindcă se dovedeşte că ceea ce a propus guvernul, ca măsuri în primul pachet, nu şi-a atins ţinta, ba mai mult, a făcut nedreptăţi şi inechităţi”, a completat Grindeanu.

Cum arată primele cifre privind colectarea contribuției

Datele publicate recent de Casa Națională de Asigurări de Sănătate confirmă discrepanțele. În luna septembrie, statul a încasat doar 154.000 de lei din contribuțiile CASS pentru indemnizațiile de creștere a copilului, deși măsura se aplică la circa 150.000 de persoane.

În schimb, veniturile din taxarea pensiilor mai mari de 3.000 de lei au crescut semnificativ. Încasările au fost de 35,6 milioane de lei în august și au urcat la peste 405 milioane de lei în septembrie, de 11 ori mai mult, ca efect al introducerii contribuției de 10%.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că această taxă este una temporară. El a precizat că va fi reevaluată al finalul anului 2026, în funcție de evoluția veniturilor bugetare.

