Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 22:09
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Mugur Isărescu despre vulnerabilitățile economiei României
  2. Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu economia
  3. Poate BNR să controleze incertitudinea economică în contextul actual

Presiunea pe bugetul României crește, iar măsurile de ajustare nu mai pot fi amânate. Mugur Isărescu avertizează că Guvernul trebuie să continue corecțiile fiscale, chiar dacă economia este afectată de contextul extern, inclusiv de tensiunile generate de războiul din Iran. Guvernatorul BNR atrage atenția că nivelul ridicat al cheltuielilor publice pune o presiune tot mai mare pe finanțele statului.

Ce spune Mugur Isărescu despre vulnerabilitățile economiei României

Economia României rămâne stabilă, dar fragilă în fața unor riscuri structurale care nu pot fi ignorate. Guvernatorul BNR a explicat, luni, la conferința The Economist, că economia României se confruntă cu vulnerabilități importante. Acestea țin de deficitul de cont curent, dezechilibrele fiscale și dependența de evoluțiile din piețele financiare internaționale.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate.

Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a spus Mugur Isărescu, potrivit antena3.ro.

Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu economia

Mugur Isărescu avertizează că războiul din Orientul Mijlociu pune presiuni tot mai mari asupra prețurilor energiei. Acest lucru riscă să afecteze evoluțiile economice la nivel global, inclusiv în România.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să pună presiuni ridicate asupra preţurile energiei şi au ca prospect deteriorarea evoluţiilor economice. În cazul în care conflictul va continua, impactul său asupra economiei şi nu doar asupra economiei României ar putea să fie grav.

În cazul nostru, în pofida acestui risc, ajustările fiscale trebuie să continue. Este adevărat, atunci când inflaţia creşte accelerat, puterea de cumpărare este erodată. Atunci creşte şi potenţialul crizelor, iar încrederea consumatorilor are de suferit”, a transmia acesta.

Mai mult, țara noastră are nevoie de încrederea constantă a investitorilor, iar acest lucru depinde de stabilitatea macroeconomică.

„Cu toate acestea, Banca Centrală a României ar trebui să menţină o poziţie fermă, astfel încât să ancoreze inflaţiile conform aşteptărilor. Deciziile noastre se fundamentează pe o analiză completă a situaţiei naţionale, a dezvoltării internaţionale şi a mai multor scenarii care să reflecte transparent politicile monetare din întâlnirile noastre.

În paralel, poziţia externă a României şi soldul plăţilor susţin faptul că avem nevoie de o încredere constantă a investitorilor. Încercăm să ne păstrăm nivelul de rezerve internaţionale astfel încât să reprezinte un buffer esenţial care să acţioneze ca o ancoră de încredere alături de stabilitatea cursului de schimb al nostru, al leului, într-un regim flexibil”, a mai precizat guvernatorul BNR.

Poate BNR să controleze incertitudinea economică în contextul actual

Mugur Isărescu a subliniat că rolul BNR nu este de a elimina incertitudinea, un obiectiv imposibil în actualul context global, ci de a preveni transformarea acesteia în instabilitate economică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Economist Romania Government Roundtable 2026, eveniment care a debutat luni, la București. Acesta reunește lideri politici, instituționali și din mediul de afaceri din România, Europa și Statele Unite. Discuțiile se concentrează pe teme esențiale pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea regiunii Europei de Sud-Est, într-un context internațional marcat de incertitudine și schimbări rapide.

