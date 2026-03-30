Presiunea pe bugetul României crește, iar măsurile de ajustare nu mai pot fi amânate. Mugur Isărescu avertizează că Guvernul trebuie să continue corecțiile fiscale, chiar dacă economia este afectată de contextul extern, inclusiv de tensiunile generate de războiul din Iran. Guvernatorul atrage atenția că nivelul ridicat al cheltuielilor publice pune o presiune tot mai mare pe finanțele statului.

Ce spune Mugur Isărescu despre vulnerabilitățile economiei României

rămâne stabilă, dar fragilă în fața unor riscuri structurale care nu pot fi ignorate. Guvernatorul BNR a explicat, luni, la conferința The Economist, că economia României se confruntă cu vulnerabilități importante. Acestea țin de deficitul de cont curent, dezechilibrele fiscale și dependența de evoluțiile din piețele financiare internaționale.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate.

Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a spus Mugur Isărescu, potrivit antena3.ro.