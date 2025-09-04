Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba

Guvernul României a aprobat, joi, metodologia de acordare a pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar.

Cele patru burse cuprind: bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore.

Ce sumă de bani revine fiecărei categorii de burse

Elevii care beneficiază de una din categoriile de burse enunțate mai sus, în acest an școalar, vor primi următoarea sumă de bani:

bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună)

bursă socială (300 de lei/lună)

bursă tehnologică (300 de lei/lună)

bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (conform legii).

Potrivit , în forma adoptată în ședința de guvern, bursele de merit se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, care au obținut, în anul școlar anterior, minimum media anuală 9. Suplimentar, bursa de merit se acordă și copiilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului (15%).

Suplimentar beneficiarilor stabiliți prin aplicarea procentului (15%), în urma feedbackului din perioada consultării publice a fost introdusă prevederea care stabilește acordarea burselor de merit și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea evaluării naționale, în baza obținerii premiului I la olimpiadele naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării /a premiilor I, II sau III la olimpiadele internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. Reglementările existente cu referire la premiile obținute la olimpiade rămân valabile.

Pentru elevii de clasa a V-a, bursele de merit se vor acorda luându-se în considerare media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs. Pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit se vor acorda în baza mediilor de admitere în învățământul liceal.

Ce a declarat ministrul Educației, Daniel David

De asemenea, important de reținut este că atât bursa de merit, cât și bursa socială și cea tehnologică sunt condiționate de obținerea mediei anuale 10 / a calificativului „foarte bine” la purtare, precum și de prezența la școală – în situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

„Mă bucur că în urma dezbaterilor publice Guvernul României a aprobat o variantă de metodologie care respectă angajamentul meu pentru bursele sociale – cele care contribuie la aducerea și menținerea copiilor în școală, lucru fundamental într-un învățământ obligatoriu -, dar și propunerile mele și ale societății de a flexibiliza și acordarea burselor de merit”, a declarat ministrul Educației și Cercetării,