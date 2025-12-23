Guvernul a adoptat, marți seara, Ordonanța de Urgență cu noile măsuri fiscal-bugetare, așa-numita „Ordonanță trenuleț”. Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a trecut în revistă măsurile, punctând că principala e cea legată de reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul 2026.

Ce prevede Ordonanța trenuleț

„În primul rând, e vorba de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private și simplificări pentru contribuabili, măsuri de sprijinire a persoanelor vulnerabile, de sprijin pentru autoritățile locale, măsuri care privesc combaterea evaziunii fiscale și modificări ale reglementărilor în domeniul produselor accizabile. Sunt și alte măsuri de care avem nevoie până la aprobarea bugetului pe 2026”, a declarat ministrul Finanțelor.

Printre măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, Nazare a invocat reducerea subvenției pentru partide și a sumelor acordate pentru minorități.

Nazare, despre reducerea impozitului pe cifra de afaceri

Cât despre măsurile de relansare economică și stimulare a investițiilor, ministrul a invocat reducerea impozitului pe cifra de afaceri.

„Cea mai importantă măsură e cea de reducere a impozitului pe cifra de afaceri de la 1%, cât e în prezent, la 0,5% pentru 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 și înlocuirea lui cu impozitul pe afiliați, impozitul pe cheltuieli sensibile ale companiilor, astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea, investițiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică în 2026.

Ne vom axa pe monitorizarea cheltuielilor sensibile, acolo unde avem informații certe concrete, pentru că le monitorizăm că se externalizează profitul, iar asta se va face prin taxarea afiliaților.

De asemenea, instituim o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi. Nu vor mai plăti 3% vor plăti 1% toate, între toate microîntreprinderile sub 100.000 euro. E o măsură care ajută antreprenorii mici”, a mai declarat Alexandru Nazare.