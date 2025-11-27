Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan

B1 Inregistrari!
Adrian A
27 nov. 2025, 18:56
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Rectificarea bugetară, gură de oxigen pentru Transporturi și Sănătate
  2. Ce ministere primesc bani
  3. Cine pierde bani la rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță pentru rectificarea bugetară din acest sfârșit de an. Potrivit documentului, Transporturile și Sănătatea primesc sume consistente.

Rectificarea bugetară, gură de oxigen pentru Transporturi și Sănătate

Potrivit documentului pus în dezbatere, Transporturile ar urma să primească, la rectificarea bugetară de la acest sfârșit de an, 750 de milioane de lei, în timp ce Sănătatea va primi dublu: 1,5 miliarde de lei. De asemeena, tot în domeniul sănătății, s-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu aproape 1,7 miliarde de lei. Iar cele mai mari sume le pierd Finanțele, peste 2,1 miliarde de lei, și Fondurile Europene, 1,6 miliarde de lei, după cum arată documentul, consultat de Hotnews.

Ce ministere primesc bani

Ministerul Sănătății: +1,5 miliarde de lei

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750,0 milioane lei

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei

Cine pierde bani la rectificarea bugetară

Ministerul Finanțelor: -2,116 miliarde de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -1,6 miliarde de lei

Ministerul Economiei și Digitalizării: – 499,2 milioane lei.

Ministerul Public: – 320,7 milioane lei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei

Ministerul Muncii: -129,2 milioane lei

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -66,3 milioane lei

Ministerul Afacerilor Interne: – 51,5 milioane lei

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei

Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei

Prima rectificare bugetară din acest an a fost adoptată la începutul lunii octombrie, când ținta de deficit a fost majorată de la 7%, cât prevedea legea bugetului pentru anul 2025, la 8,4% din PIB.

Potrivit actualului document, pus în dezbatere publică, deficitul bugetar se va menține la 8,4% din PIB. Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează cu suma de 2,1 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile scad cu  peste 2,7 miliarde de lei.

