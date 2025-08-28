B1 Inregistrari!
Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru micile afaceri. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 17:29
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a aprobat o ordonanță prin care plafonul de scutire de TVA crește de la 300.000 la 395.000 de lei, măsură ce va sprijini antreprenorii și va simplifica procedurile fiscale.

Cuprins:

  • Cum îi va ajuta pe micii antreprenori această măsură
  • Care sunt avantajele pentru mediul de afaceri
  • Cum se va alinia România la reglementările europene

Cum îi va ajuta pe micii antreprenori această măsură

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că ordonanța a fost adoptată în ședința de Guvern, evidențiind că această decizie va oferi avantaje directe pentru micile afaceri.

„O veste bună pentru antreprenorii români: am adoptat azi în şedința de Guvern ordonanța privind majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. Decizia intrǎ în vigoare de la 1 septembrie 2025 şi înseamnă că mai multe afaceri mici vor putea continua să fie scutite de TVA, ceea ce le va permite să se concentreze pe creștere”, a scris ministrul pe Facebook, potrivit Agerpres.

Care sunt avantajele pentru mediul de afaceri

Nazare a prezentat o serie de beneficii pe care antreprenorii le vor avea odată cu aplicarea noilor reguli.

Printre acestea se numără posibilitatea aplicării regimului special și în alte state membre UE, proceduri mai simple de înregistrare și opțiunea de ieșire din sistem pentru cei care nu au depășit plafonul.

„Dacă cifra de afaceri rămâne sub acest nou plafon, companiile vor putea aplica regimul special de scutire de TVA și în alte țări UE, dacă au operațiuni în mai multe state.

Va fi mai uşoarǎ înregistrarea în sistemul de TVA: dacă în august 2025 se depășește vechiul plafon de 300.000 lei, dar nu și pe cel de 395.000, nu va fi nevoie de solicitarea înregistrǎrii imediat, ci doar dacă se depǎşeşte noul plafon pe parcursul anului.

Companiile pot solicita ieșirea din sistemul TVA dacă nu au depășit plafonul în anii anteriori”, a explicat ministrul, potrivit sursei citate.

Cum se va alinia România la reglementările europene

România integrează în legislația sa națională prevederile Directivei UE 2020/285, care permite micilor întreprinderi să utilizeze regimul special și în alte state membre. De asemenea, o altă directivă europeană modifică modul de impozitare a serviciilor electronice.

„România transpune astfel în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/285 care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite.

În plus, tot prin transpunerea unei reglementări UE, Directiva (UE) 2022/542 privind cotele TVA și regulile aplicabile serviciilor prestate în mediul virtual, activitatea digitală, serviciile electronice vor fi impozitate în funcție de locul de reședință al clientului, nu unde este prestatorul”, a mai precizat Alexandru Nazare, potrivit sursei.

