Idei de afaceri: Cum se gândesc românii să investească banii câștigați în străinătate

În timp ce majoritatea românilor se plâng de veniturile insuficiente pentru un trai decent, cei care se întorc din străinătate nu știu ce să facă cu banii pe care i-au câștigat. Discuțiile despre afacerile cu banii câștigați în diaspora au loc, cel mai adesea, pe grupurile de Facebook, unde oamenii caută idei pentru a înmulți sumele câștigate.

„M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să îmi vină un venit lunar. Am undeva la 50.000 € cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara să îl dau în chirie (era un venit pasiv de 300€ lunar), dar este prea mare investiția și nu se merită, plus că dacă dai de chiriași mai „cuminți”, te costă reparațiile mai mult decât profitul! Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube au toți de transport, chiar nu știu! Salariile la noi în zonă nu sar de 1.500 ron net și te mai și freacă 10 ore/ zi. Poate aveți voi ceva idei!”

„Câteva taxiuri în funcție de ce costurile din fiecare zonă.”

„Spălătorie self service, în funcție de zona unde o amplasezi îți scoți în 2-3 ani, mai pui și o cafenea și o parcare și ai și venit activ și pasiv, doar că pentru asta o să ai nevoie de ceva mai mult de 50k.”

„Mergi într-un oraș mare, fă ceva ce știi să faci, vezi ce nevoi are zona respectivă, plătește un consultat în business, investește o parte din bani și în tine. Dacă te bagi în ceva ce nu stăpânești vei pierde foarte ușor banii. Ca o idee de business, prestări de servicii.”, sunt doar câteva dintre discuțiile de pe grupul Tineri antreprenori.