Europa intră într-o nouă etapă tensionată pe piața energiei, după blocajele apărute pe una dintre cele mai importante rute petroliere ale lumii. Avertismentele venite de la lideri internaționali indică scumpiri rapide și probleme logistice care pot lovi inclusiv transportul aerian.

Experții trag un semnal de alarmă

Europa se confruntă cu o presiune energetică majoră, iar semnalul de alarmă vine chiar de la conducerea (IEA). Fatih Birol, directorul IEA spune că situația actuală depășește episoadele tensionate recente și poate produce efecte în lanț.

„Este cea mai mare criză energetică pe care am întâlnit-o vreodată”, a declarat Birol, explicând că închiderea strâmtorii Ormuz a afectat grav transportul de petrol. Oficialul avertizează că Europa mai are rezerve de combustibil pentru avioane pentru aproximativ șase săptămâni.

Primele consecințe ar putea apărea direct în buzunarele consumatorilor și în costurile companiilor. „Ne putem aștepta la prețuri mai mari la benzină, gaze și electricitate”, a adăugat acesta, subliniind că țările asiatice precum Japonia, Coreea, India, China, Pakistan și Bangladesh vor resimți primele impactul.

Ce risc apare pentru transporturi și aprovizionare

Dacă blocajul continuă, problemele nu se vor opri la facturi mai mari sau la piețele asiatice. Birol susține că situația poate afecta rapid și Europa, dar și Statele Unite, prin întârzieri și lipsă de resurse.

Mai mult, avertismentul său vizează direct aviația comercială. „în curând vom auzi știri despre care sunt anulate din cauza lipsei de pentru avioane”, a transmis șeful IEA.

Cât ar putea dura această perioadă dificilă

Directorul FMI, Kristalina Georgieva, spune că efectele nu vor dispărea imediat, nici dacă războiul s-ar opri rapid. Lanțurile logistice au inerție, iar transportul petrolului necesită timp considerabil.

„Trebuie să recunoaștem că perturbările nu vor dispărea peste noapte, chiar dacă războiul se va încheia mâine. De ce? Pentru că un petrolier este o navă care se mișcă încet. Ar dura 40 de zile pentru a ajunge până în Fiji”, a explicat ea, potrivit Libertatea.