Ilie Bolojan: România are niște deficite financiare importante, care sunt generate de cheltuielile prea mari ale statului. Dacă nu luăm măsuri, dobânzile vor condamna guvernele să fie doar niște agenții de plăți (VIDEO)

România are niște deficite financiare importante, care sunt generate de cheltuielile prea mari ale statului, a declarat președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura.

Întrebat despre pe care le-ar fi lansat la adresa conducerii PNL, Ilie Bolojan a spus: „În interiorul unui partid, întotdeauna sunt discuții legate de ceea ce face partidul când este în guvernare, de politicile publice pe care le susține. Eu am susținut și cred că este corect și astăzi că atunci când ai o mare coaliție, când are forța să facă mult mai multe lucruri decât o coaliție slabă care este la limită, și dacă acesta este obiectivul acestei coaliții, nu doar menținerea unor oameni pe funcții, atunci trebuia făcut mai mult. Orice s-ar spune, România are niște deficite financiare importante, care sunt generate de cheltuielile prea mari ale statului”.

„Avem un număr prea mare de bugetari raportat la numărul de angajați din sectorul privat. Asta înseamnă că sau susținem economia reală ca să crească numărul de angajați din sectorul privat, ceea ce nu este foarte ușor pentru că aceste lucruri nu se fac de pe o zi pe alta, sau facem o analiză a sectoarelor bugetare care sunt prea dezvoltate, unde nu există eficiență, și facem o reducere de personal”, a adăugat Ilie Bolojan.

„Aceasta este o chestiune de echilibrare a bugetelor naționale, pentru că și în administrația locală una dintre măsurile care ne-au permis în acești ani să facem ceva în plus în fiecare an a fost reducerea cheltuielilor de funcționare, eliminarea pierderilor și buna încasare a veniturilor proprii, în așa fel încât, cu câteva milioane de euro surplus în fiecare an la nivelul unei comunități mici, să poți să faci în fiecare an un pod în plus, care nu exista în urmă cu 20 de ani, un drum să asfaltezi în plus ș.a.m.d.”, a continuat el.

„Aceste deficite mari pe care le avem impun niște măsuri în consecință, pentru că, altfel, ce se va întâmpla? Dacă doar luăm credite și nu încercăm să vedem cum putem face să ne reducem cheltuielile, dobânzile la aceste deficite, practic, vor condamna guvernele României din anii următori, indiferent ce partid va fi în guvernare, să fie doar niște agenții de plăți, care vor avea spații bugetare destul de mici”, a mai spus președintele CJ Bihor.