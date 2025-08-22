B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta

Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta

Ana Maria
22 aug. 2025, 15:44
Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
Sursa foto: gazetagalatiului.ro

Românii se pregătesc pentru o nouă povară fiscală, după valul de scumpiri din august. Impozitul pe locuințe crește din 2026 cu până la 70%, ceea ce înseamnă câteva sute de lei în plus pentru fiecare familie.

Cuprins:

  • Cât vei plăti pentru un apartament în București sau Brașov
  • Cum justifică Guvernul această măsură
  • Ce spun românii afectați de creșterea impozitului pe locuințe
  • Cum influențează măsura piața imobiliară
  • Ce urmează după 2026

Cât vei plăti pentru un apartament în București sau Brașov

Conform noilor calcule, un apartament cu două camere din Capitală va fi taxat suplimentar cu aproximativ 200 de lei. Astfel, impozitul va urca de la 300 la peste 500 de lei anual. În Brașov, diferența va fi între 100 și 300 de lei, în funcție de zona în care se află locuința, potrivit Click!.

La nivel național, aproape 10 milioane de proprietari vor resimți efectul acestor schimbări.

Cum justifică Guvernul această măsură

Executivul susține că această măsură face parte din al doilea pachet de austeritate și are rolul de a crește autonomia financiară a primăriilor. Premierul Ilie Bolojan a explicat că „nu se mai poate continua cu un model în care primăriile cheltuie, dar nu strâng resursele proprii”.

Vicepremierul Barna Tánczós a subliniat că măsura este una temporară:

„Este o măsură dificilă, dar necesară. Primăriile trebuie să devină autonome financiar și să nu mai depindă exclusiv de bugetul central.”

Ce spun românii afectați de creșterea impozitului pe locuințe

Mulți români privesc această decizie cu îngrijorare, având în vedere creșterile de prețuri din ultima perioadă.

„Anul acesta, am plătit 300 de lei impozit și mă gândeam deja că este o sumă destul de mare dacă ne raportăm la veniturile mele. Să dau 500 de lei, anul viitor, doar pentru impozit mi se pare o lovitură, mai ales că totul s-a scumpit: facturile, mâncarea, transportul. Nu este vorba doar de bani, ci de sentimentul că oricând poate veni o nouă taxă care să ne destabilizeze bugetul familiei”, spune Georgian, din București.

La Brașov, situația este și mai dificilă pentru pensionari.

„Pensia mea este de 2.200 de lei. Din ea plătesc medicamente, utilități și ajut și nepoții. Dacă acum am plătit în jur de 250 de lei impozit, să ajung la 500 mi se pare enorm. Pentru mine contează fiecare leu, iar statul parcă nu vede că oamenii obișnuiți nu mai fac față. Este ușor să ceri, dar greu să trăiești cu ceea ce rămâne după ce plătești toate dările”, povestește Ioana.

Cum influențează măsura piața imobiliară

Specialiștii avertizează că majorarea impozitelor va avea efecte directe asupra pieței imobiliare. Proprietarii care închiriază apartamente vor transfera costurile către chiriași, ceea ce va face și mai dificil accesul tinerilor la locuințe.

Ce urmează după 2026

Inițial, Guvernul dorea să introducă impozitarea pe baza valorii reale de piață a locuințelor. Totuși, această măsură a fost amânată pentru 2027, din lipsa unui sistem informatic eficient de evaluare a proprietăților.

Până atunci, românii vor suporta schema tranzitorie de impozitare, care aduce deja costuri semnificative pentru familii. În contextul scumpirilor la TVA, accize și prețuri de consum, impozitul majorat din 2026 este perceput de mulți ca încă o lovitură la bugetul gospodăriilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
Economic
Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
Economic
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
Economic
Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
Economic
Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică
Economic
ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică
Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație
Economic
Addiko Bank intră pe piața competitivă a bankingului digital din România. Credite disponibile exclusiv prin aplicație
România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
Economic
România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii
Economic
Aplicația online pentru ajutorul la plata facturilor de electricitate este funcțională. Ce trebuie să facă beneficiarii
Cum a reușit un român să își achite creditul „Prima Casă“ în doar 4 ani. Strategia prin care a scăpat de ratele la bancă
Economic
Cum a reușit un român să își achite creditul „Prima Casă“ în doar 4 ani. Strategia prin care a scăpat de ratele la bancă
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa
Economic
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa
Ultima oră
17:35 - DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
17:29 - Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
17:20 - Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
17:18 - Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)
16:55 - Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
16:49 - Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
16:40 - Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
16:31 - Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
16:21 - Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
16:05 - Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9