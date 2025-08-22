Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta

Românii se pregătesc pentru o nouă povară fiscală, după valul de din august. crește din 2026 cu până la 70%, ceea ce înseamnă câteva sute de lei în plus pentru fiecare familie.

Cuprins:

Cât vei plăti pentru un apartament în București sau Brașov

Cum justifică Guvernul această măsură

Ce spun românii afectați de creșterea impozitului pe locuințe

Cum influențează măsura piața imobiliară

Ce urmează după 2026

Conform noilor calcule, un apartament cu două camere din Capitală va fi taxat suplimentar cu aproximativ 200 de lei. Astfel, impozitul va urca de la 300 la peste 500 de lei anual. În Brașov, diferența va fi între 100 și 300 de lei, în funcție de zona în care se află locuința, potrivit .

La nivel național, aproape 10 milioane de proprietari vor resimți efectul acestor schimbări.

Executivul susține că această măsură face parte din al doilea pachet de austeritate și are rolul de a crește autonomia financiară a primăriilor. Premierul Ilie Bolojan a explicat că „nu se mai poate continua cu un model în care primăriile cheltuie, dar nu strâng resursele proprii”.

Vicepremierul Barna Tánczós a subliniat că măsura este una temporară:

„Este o măsură dificilă, dar necesară. Primăriile trebuie să devină autonome financiar și să nu mai depindă exclusiv de bugetul central.”

Mulți români privesc această decizie cu îngrijorare, având în vedere creșterile de prețuri din ultima perioadă.

„Anul acesta, am plătit 300 de lei impozit și mă gândeam deja că este o sumă destul de mare dacă ne raportăm la veniturile mele. Să dau 500 de lei, anul viitor, doar pentru impozit mi se pare o lovitură, mai ales că totul s-a scumpit: facturile, mâncarea, transportul. Nu este vorba doar de bani, ci de sentimentul că oricând poate veni o nouă taxă care să ne destabilizeze bugetul familiei”, spune Georgian, din București.

La Brașov, situația este și mai dificilă pentru pensionari.

„Pensia mea este de 2.200 de lei. Din ea plătesc medicamente, utilități și ajut și nepoții. Dacă acum am plătit în jur de 250 de lei impozit, să ajung la 500 mi se pare enorm. Pentru mine contează fiecare leu, iar statul parcă nu vede că oamenii obișnuiți nu mai fac față. Este ușor să ceri, dar greu să trăiești cu ceea ce rămâne după ce plătești toate dările”, povestește Ioana.

Specialiștii avertizează că majorarea impozitelor va avea efecte directe asupra pieței imobiliare. Proprietarii care închiriază apartamente vor transfera costurile către chiriași, ceea ce va face și mai dificil accesul tinerilor la locuințe.

Inițial, Guvernul dorea să introducă impozitarea pe baza valorii reale de piață a locuințelor. Totuși, această măsură a fost amânată pentru 2027, din lipsa unui sistem informatic eficient de evaluare a proprietăților.

Până atunci, românii vor suporta schema tranzitorie de impozitare, care aduce deja costuri semnificative pentru familii. În contextul scumpirilor la TVA, accize și prețuri de consum, impozitul majorat din 2026 este perceput de mulți ca încă o lovitură la bugetul gospodăriilor.