Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și o companie controlată de Tiberiu Urdăreanu încheie pe bandă rulantă contracte de milioane de lei, bani publici. În ultimii doi ani, aceste afaceri au atins valoarea de 112,2 milioane de lei.

Ce contract s-a semnat anul acesta între CNAB și compania controlată de Urdăreanu

Pe 17 iulie, CNAB a anunțat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) că vrea să cumpere servicii de întreținere, reparații, asigurarea pieselor și a consumabilelor specifice necesare efectuării controlului de securitate pentru 25 de echipamente de detectare a urmelor de explozibili (ETD) Ionscan 600, din dotarea acestei companii care are în administrare aeroporturile internaționale București Otopeni și București Băneasa.

La licitație a fost depusă o singură ofertă, care a fost declarată admisibilă. Astfel, pe 17 octombrie, CNAB a atribuit contractul societății comerciale Trident Servicii și Mentenanță SA, pentru un preț final negociat de 18.997.972,4 lei cu TVA inclusă (3.877.137,22 euro), informează .

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Trident Servicii și Mentenanță SA e deținut de firmele TIU Holding SRL și UTI Construction and Facility Management SA, ambele controlate de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, precum și de către o anume Gina Banu.

Ce contracte s-au mai semnat între CNAB și compania controlată de Urdăreanu

Anul trecut, pe 15 noiembrie, aceeași companie a încheiat cu CNAB un alt contract în valoare de 12.490.026 de euro, fără TVA. Afacerea vizează furnizarea de sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână, prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor, cu toate accesoriile aferente, precum și prestarea de servicii de proiectare, instalarea, punerea în funcțiune, instruirea, întreținerea și reparațiile pe perioada de garanție și pe perioada de post-garanție.

Ulterior, între cele două entități au fost parafate patru contracte subsecvente, în valoare totală de 9.753.661 de euro, fără TVA.

Din 2023 și până în prezent, între CNAB și SC Trident Servicii și Mentenanță SA au fost încheiate, conform SEAP, zece contracte, în valoare totală de 23 de milioane de euro, cu TVA, mai notează jurnalul.ro.