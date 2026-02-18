Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) pregăteşte modificări rapide privind închirierea în scop turistic a apartamentelor şi camerelor din România. Măsurile vizează alinierea la regulile europene şi reducerea birocraţiei reclamate de proprietari şi operatori.

Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru închirierile pe termen scurt

Autorităţile anunţă introducerea unui sistem unitar de identificare pentru toate apartamentele şi camerele închiriate , măsură menită să aducă ordine şi vizibilitate într-un sector fragmentat. Potrivit oficialilor, fiecare unitate va primi un cod unic, fără de care nu va putea fi listată pe platformele online.

„Referitor la apartamentele şi camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unităţi de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerinţele europene. În esenţă, vom oferi tuturor apartamentelor şi camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală din minister.

Cum vor fi aplicate regulile europene în România

Implementarea normelor comunitare presupune şi crearea unui mecanism comun de colectare a datelor, realizat în cooperare cu celelalte state membre. Ministerul subliniază că platformele de închiriere vor avea obligaţia să transmită informaţii într-un punct unic european, pentru o mai bună transparenţă.

„Prin regulamentul european, avem şi obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare şi transparentizare a acestor unităţi”, a precizat directorul, relatează Digi24.

De ce vrea statul să reducă birocraţia pentru proprietari

Reprezentanţii recunosc că actualul cadru administrativ este dificil, mai ales pentru micii proprietari, care trebuie să urmeze proceduri similare celor impuse hotelurilor. Oficialii spun că această abordare a dus la întârzieri şi costuri inutile.

„În momentul de faţă, atât apartamentele cât şi camerele de închiriat trebuie să parcurgă acelaşi proces ca şi un hotel, ca şi o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic”.

Controlul activităţii se face atât în urma sesizărilor primite de la cetăţeni, cât şi prin autosesizare, atunci când situaţia o impune. Ministerul precizează că inspectorii acţionează pe teren în funcţie de informaţiile primite. „În urma sesizărilor venite din partea cetăţenilor, fie că e vorba de petiţii, de scrisori sau de adrese pe care le primim la minister pe e-mail sau la registratură”.