Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)

Rata anuală a inflației în România a urcat la 9,87% în martie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), marcând o nouă accelerare față de nivelul de 9,3% înregistrat în februarie. Este a opta lună consecutivă în care inflația se menține peste pragul de 9%, semn că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate în întreaga economie.
Datele INS arată că cele mai mari creșteri de prețuri se înregistrează în continuare la servicii și mărfuri nealimentare:
Cea mai puternică creștere vine din sectorul energetic. Prețul energiei electrice a explodat cu 57,20%, pe fondul eliminării măsurilor de plafonare.
Alte scumpiri importante:
Singura excepție o reprezintă gazele naturale, care s-au ieftinit cu 7,08%.
Deși ritmul este mai moderat decât la alte categorii, alimentele rămân sub presiune.
Printre cele mai mari creșteri:
Produse de bază precum pâinea și laptele au înregistrat și ele scumpiri de aproximativ 9–10%.
Pe ansamblu, inflația în primul trimestru din 2026 a fost de 9,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, confirmând menținerea unui nivel ridicat al prețurilor.
Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene, indică o inflație de aproximativ 9%, plasând România printre statele cu cele mai ridicate rate din UE.
Evoluția din martie indică faptul că inflația rămâne alimentată de mai mulți factori: