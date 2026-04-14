Acasa » Economic » Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)

Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)

Adrian A
14 apr. 2026, 10:05
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Serviciile și energia au dus inflația în sus în martie
  2. Electricitatea, scumpire de peste 57%
  3. Alimentele continuă să se scumpească
  4. Inflația rămâne aproape de 10% la început de an
  5. Perspective: presiuni în continuare

Rata anuală a inflației în România a urcat la 9,87% în martie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), marcând o nouă accelerare față de nivelul de 9,3% înregistrat în februarie. Este a opta lună consecutivă în care inflația se menține peste pragul de 9%, semn că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate în întreaga economie.

Serviciile și energia au dus inflația în sus în martie

Datele INS arată că cele mai mari creșteri de prețuri se înregistrează în continuare la servicii și mărfuri nealimentare:

  • Servicii: +11,05%
  • Mărfuri nealimentare: +10,89%
  • Alimente: +7,67%

Electricitatea, scumpire de peste 57%

Cea mai puternică creștere vine din sectorul energetic. Prețul energiei electrice a explodat cu 57,20%, pe fondul eliminării măsurilor de plafonare.

Alte scumpiri importante:

Singura excepție o reprezintă gazele naturale, care s-au ieftinit cu 7,08%.

Alimentele continuă să se scumpească

Deși ritmul este mai moderat decât la alte categorii, alimentele rămân sub presiune.

Printre cele mai mari creșteri:

  • cafea: +23%
  • ouă: +14–15%
  • fructe proaspete: +14%
  • produse zaharoase și miere: +11%
  • carne de bovine: +11%

Produse de bază precum pâinea și laptele au înregistrat și ele scumpiri de aproximativ 9–10%.

Inflația rămâne aproape de 10% la început de an

Pe ansamblu, inflația în primul trimestru din 2026 a fost de 9,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, confirmând menținerea unui nivel ridicat al prețurilor.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene, indică o inflație de aproximativ 9%, plasând România printre statele cu cele mai ridicate rate din UE.

  • Inflație anuală: 9,87%
  • Februarie 2026: 9,3%
  • Trimestrul I 2026 vs 2025: 9,6%

Perspective: presiuni în continuare

Evoluția din martie indică faptul că inflația rămâne alimentată de mai mulți factori:

  • costurile ridicate ale energiei
  • eliminarea măsurilor de sprijin
  • creșterea costurilor în servicii
  • presiunile externe asupra prețurilor
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Economic
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Economic
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Economic
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
Economic
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
Economic
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
Numărul pensionarilor din România și pensia medie în martie 2026. Câți bani dă statul pe pensii (FOTO/GRAFICE)
Economic
Numărul pensionarilor din România și pensia medie în martie 2026. Câți bani dă statul pe pensii (FOTO/GRAFICE)
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu pe 5.000 de lei a stârnit revoltă: „Studiez șase ani, ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât"
Economic
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu pe 5.000 de lei a stârnit revoltă: „Studiez șase ani, ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
Economic
Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
Pensia de invaliditate în 2026. Cine primește bani în plus și cine riscă să îi piardă după noile reguli
Economic
Pensia de invaliditate în 2026. Cine primește bani în plus și cine riscă să îi piardă după noile reguli
Aproape 40.000 de români au fost concediați în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut: „Asta va fi regula de acum, nu excepția"
Economic
Aproape 40.000 de români au fost concediați în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut: „Asta va fi regula de acum, nu excepția”
