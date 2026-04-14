Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)

Rata anuală a inflației în România a urcat la 9,87% în martie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică ( ), marcând o nouă accelerare față de nivelul de 9,3% înregistrat în februarie. Este a opta lună consecutivă în care inflația se menține peste pragul de 9%, semn că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate în întreaga economie.

Serviciile și energia au dus inflația în sus în martie

Datele INS arată că cele mai mari creșteri de prețuri se înregistrează în continuare la servicii și mărfuri nealimentare:

Servicii: +11,05%

Mărfuri nealimentare: +10,89%

Alimente: +7,67%

Electricitatea, scumpire de peste 57%

Cea mai puternică creștere vine din sectorul energetic. Prețul energiei electrice a explodat cu 57,20%, pe fondul eliminării măsurilor de plafonare.

Alte scumpiri importante:

energie termică: +13,41%

: +12,93%

Singura excepție o reprezintă gazele naturale, care s-au ieftinit cu 7,08%.

Alimentele continuă să se scumpească

Deși ritmul este mai moderat decât la alte categorii, alimentele rămân sub presiune.

Printre cele mai mari creșteri:

cafea: +23%

ouă: +14–15%

fructe proaspete: +14%

produse zaharoase și miere: +11%

carne de bovine: +11%

Produse de bază precum pâinea și laptele au înregistrat și ele scumpiri de aproximativ 9–10%.

Inflația rămâne aproape de 10% la început de an

Pe ansamblu, inflația în primul trimestru din 2026 a fost de 9,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, confirmând menținerea unui nivel ridicat al prețurilor.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene, indică o inflație de aproximativ 9%, plasând România printre statele cu cele mai ridicate rate din UE.

Inflație anuală: 9,87%

Februarie 2026: 9,3%

Trimestrul I 2026 vs 2025: 9,6%

Perspective: presiuni în continuare

Evoluția din martie indică faptul că inflația rămâne alimentată de mai mulți factori: