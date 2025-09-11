Inflația a crescut în august la 9,9% față de iulie, când , arată publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA s-au văzut puternic în

Cuprins

Cât au crescut prețurile în ultimul an

Cum au evoluat prețurile de pe o lună pe alta

Ce a declarat Isărescu (BNR) despre evoluția inflației

Cât au crescut prețurile în ultimul an

În intervalul august 2024 – august 2025, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, cele alimentare cu 8,92%, iar serviciile cu 9,85%.

Ce alimente s-au scumpit cel mai mult în ultimul an:

fructe proaspete, cu 41,73%

fructe și conserve din fructe, cu 27,05%

cacao și cafeaua, cu 19,03%.

Pâinea, de exemplu, a înregistrat o creștere de 9,45%, uleiul de 11,07%, ouăle de 8,74%, iar laptele de vacă are un plus de 9,93%.

La capitolul servicii, în intervalul august 2024 – august 2025, cel mai mult s-au scumpit serviciile de igienă și cosmetică (+19,27%) și biletele CFR (+18,59%).

Reparațiile auto sunt mai scumpe cu 13,78%, asistența medicală cu 13,30%, iar transportul urban cu 10,93%.

La capitolul mărfuri nealimentare se remarcă energia electrică. Ea s-a scumpit cu 65,73%, după eliminarea schemei de compensare-plafonare a facturilor. De asemenea, energia termică are un plus la preț de 13,63%. Detergenții, de exemplu, sunt mai scumpi cu 8,37%.

În ultimul an, au scăzut prețurile la zahăr (-2,60%), cartofi (-9,36%), serviciile de transport aerian (-7,25%) ori serviciile telefonice (-1,98%).

Cum au evoluat prețurile de pe o lună pe alta

În intervalul iulie – august 2025, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cele ale mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor cu 2,87%.

În general, alimentele s-au scumpit cu 2-3%. La capitolul servicii se remarcă cele aeriene, care au consemnat o majorare de preț de 11,02%.

La mărfurile nealimentare se remarcă energia electrică (+2,56%) și combustibilii (+3,33%).

Ce a declarat Isărescu (BNR) despre evoluția inflației

Amintim că Banca Națională a României (BNR) , la 8,8%, prognoza de inflație pentru finalul anului.

La mijlocul lunii august, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declarase că în septembrie vom avea un vârf de 9,6 – 9,7% al inflației, dar „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică”.

„Nu suntem în recesiune, dar există acest risc. Totul depinde de continuarea programului fiscal”, a mai afirmat Isărescu atunci.