INS, acuzat de fake news. Economistul Radu Soviani: „Inflația reală este de 15-20%. Toate guvernele din ultimii doi ani au fost complici la aceste dereglări” (VIDEO)

Analistul Radu Soviani avertizează populația și guvernul cu privire la ceea ce va urma în România, din punct de vedere economic. Se anunță scumpiri masive, iar inițiativa executivului, cu privire la reducerea TVA-ului nu va funcționa, susține specialistul.

Perioada prin care trece România este fără precedent în ultimii 18 ani, avertizează Soviani.

„Ceea ce se încearcă acum, prin propunerile făcute de Guvern, TVA zero la alimente, este prea puțin și prea târziu întrucât aceste cauze nu umblă la problema reală, la scumpirea speculativă a prețurilor la energie, care s-au dus mult mai sus decât în alte țări europene.

Spre exemplu, până când guvernul nu va lua măsurile de piață pe care le are la îndemână, să înjumătățească prețurile la energie, orice măsură ar lua, chiar și TVA zero la alimente, nu va fi o măsură eficientă, pentru că, din păcate, ignorând presiunile inflaționiste care au apărut – toate guvernele din ultimii doi ani au fost complice cu aceste dereglări, s-a ajuns la o situație în care prețurile se modifică în ceea ce privește energia, chiar și bunurile de larg consum, așa cum nu am mai văzut în ultimii 18 ani. Nu am mai văzut să se modifice prețurile săptămânal la pompă, energie electrică sau gaze (…)

Astfel de măsuri sunt pompieristice din punctul meu de vedere. Ar putea avea un rezultat pe termen scurt, reducerea cu 9% a produselor de panificație, dar pe termen lung nu va ajuta la ceea ce Guvernul a indus în societate, în economie și chiar și cu efecte asupra clasei politice și anume, insecuritate, incertitudine financiară acum și incertitudine financiară în perioada următoare”, a declarat Soviani, pentru B1 TV, joi, 13 ianuarie.

Institutul Național de Statistică (INS), acuzat de fake news: „Responsabile sunt guvernele României, evident„

Guvernele din ultimii ani, în special cele din ultimii doi ani sunt vinovații principali pentru creșterea explozivă a prețurilor, respectiv deprecierea puterii de cumpărare a românilor, susține Soviani.

Mai mult, economistul acuză INS de faptul că prezintă cifre false populației.

„Este prea mare inflația? Da, mult prea mare în România. Nu este inflația mincinoasă de 7,8% pe care o raportează INS. A făcut ceea ce nu se face în nicio țară civilizată. A spus că există o ordonanță de plafonare și prin urmare, prețurile ar urma să scadă la energie, ceea ce nu s-a întâmplat. Inflația reală este undeva spre 15-20%. Ea urcă în contextul eșecului se supraveghere și de urmărire a ceea ce se întâmplă pe piața energiei.

Responsabile sunt guvernele României, evident. Noi vorbeam din septembrie anul trecut că măsurile de plafonare, așa cum voiau ei să le ducă, vor fi ineficiente. Și ca să vedem cine sunt vinovați, trebuie să vedem cine sunt beneficiarii. Beneficiarii reali sunt companiile de energie, distribuitorii, furnizorii, acționarii privați care induc acest fenomen nemaivăzut în ultimii 20 de ani. Faptul că s-au jucat și au ignorat ceea ce se întâmplă pe piață, cei săraci, cei cu venituri mici și medii, companiile (…) populația nu mai are de unde să mai plătească”, a mai punctat Soviani.