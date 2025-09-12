Câştigul salarial mediu net a fost în iulie de 5.517 lei, în scădere cu 22 lei, adică -0,4%, față de luna precedentă, arată cele mai recente de Institutul Național de Statistică (INS). Suma e cu 5,2% mai mare față de aceeași lună din 2024. De precizat, însă, că această creștere salarială din ultimul an a fost mâncată de inflație.

Cum au evoluat salariile de pe o lună pe alta

În iulie, câştigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel din iunie. Cel net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna precedentă.

Valorile cele mai s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a celor obținute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în HoReCa (3.397 lei) și fabricarea îmbrăcămintei (3.507 lei).

Cel mai mult a scăzut salarial mediu net:

cu 10,8% în activităţi de editare;

între 6,0% și 10,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje

între 2,0% și 5,5% în activități precum: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de asigurări şi ale fondurilor de pensii fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor farmaceutice

Cel mai mult au crescut salariile nete:

cu 15,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 4,0% și 8,5% în fabricarea produselor din hârtie, extracţia minereurilor metalifere și în transporturi aeriene

În sectorul bugetar, în iulie s-au înregistrat scăderi ale câştigului (-4,7%), în principal din cauza vacanței școlare. Au mai scăzut salariile în administraţia publică (-2,8%), dar au crescut puțin în sănătate şi asistență socială (+0,4%).

Ce s-a întâmplat cu salariile în intervalul iulie 2024 – iulie 2025

Comparativ cu iulie 2024, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%.

INS a explicat că salariile au evoluat în funcție de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători. De asemenea, evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Cum arată cele mai noi date despre inflație

INS a publicat recent și noi date despre inflație. Astfel, rata anuală a inflației în august la 9,9% față de iulie, când

Liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA s-au văzut în prețuri.

În intervalul august 2024 – august 2025, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, cele alimentare cu 8,92%, iar serviciile cu 9,85%.

În intervalul iulie – august 2025, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cele ale mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor cu 2,87%.