B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație

Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație

Traian Avarvarei
12 sept. 2025, 11:00
Noi date INS: Salariul mediu net a scăzut în iulie. Creșterea din ultimul an, mâncată de inflație
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au evoluat salariile de pe o lună pe alta
  2. Ce s-a întâmplat cu salariile în intervalul iulie 2024 – iulie 2025
  3. Cum arată cele mai noi date despre inflație

Câştigul salarial mediu net a fost în iulie de 5.517 lei, în scădere cu 22 lei, adică -0,4%, față de luna precedentă, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Suma e cu 5,2% mai mare față de aceeași lună din 2024. De precizat, însă, că această creștere salarială din ultimul an a fost mâncată de inflație.

Cum au evoluat salariile de pe o lună pe alta

În iulie, câştigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel din iunie. Cel net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna precedentă.

Valorile cele mai s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a celor obținute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în HoReCa (3.397 lei) și fabricarea îmbrăcămintei (3.507 lei).

Cel mai mult a scăzut salarial mediu net:

  • cu 10,8% în activităţi de editare;
  • între 6,0% și 10,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje
  • între 2,0% și 5,5% în activități precum: fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de asigurări şi ale fondurilor de pensii fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor farmaceutice

Cel mai mult au crescut salariile nete:

  • cu 15,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 4,0% și 8,5% în fabricarea produselor din hârtie, extracţia minereurilor metalifere și în transporturi aeriene

În sectorul bugetar, în iulie s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net în învăţământ (-4,7%), în principal din cauza vacanței școlare. Au mai scăzut salariile în administraţia publică (-2,8%), dar au crescut puțin în sănătate şi asistență socială (+0,4%).

Ce s-a întâmplat cu salariile în intervalul iulie 2024 – iulie 2025

Comparativ cu iulie 2024, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%.

INS a explicat că salariile au evoluat în funcție de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători. De asemenea, evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Sursa: INS

Cum arată cele mai noi date despre inflație

INS a publicat recent și noi date despre inflație. Astfel, rata anuală a inflației a crescut în august la 9,9% față de iulie, când era de 7,8%.

Liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA s-au văzut în prețuri.

În intervalul august 2024 – august 2025, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, cele alimentare cu 8,92%, iar serviciile cu 9,85%.

În intervalul iulie – august 2025, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cele ale mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor cu 2,87%.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
„Priviți și minunați-vă!”. Cum arată legile și normele de fiscalitate în România. Sunt mii și mii de pagini. Gabriel Biriș: „La zi, nu știe nimeni ce-i aici” (VIDEO)
Economic
„Priviți și minunați-vă!”. Cum arată legile și normele de fiscalitate în România. Sunt mii și mii de pagini. Gabriel Biriș: „La zi, nu știe nimeni ce-i aici” (VIDEO)
INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
Economic
INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
Economic
CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
Cum se cumpără vechimea pentru pensie și ce sumă trebuie să plătești lunar
Economic
Cum se cumpără vechimea pentru pensie și ce sumă trebuie să plătești lunar
Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent
Economic
Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent
România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
Economic
România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
Economic
Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei
De ce trebuie să ne așteptăm la noi concedieri și măsuri de austeritate. Cum am ajuns într-un „dezastru fiscal” și ce se va întâmpla cu nivelul nostru de trai: „Pentru o bună parte dintre noi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an”
Economic
De ce trebuie să ne așteptăm la noi concedieri și măsuri de austeritate. Cum am ajuns într-un „dezastru fiscal” și ce se va întâmpla cu nivelul nostru de trai: „Pentru o bună parte dintre noi, s-ar putea ca 2024 să fi fost cel mai bun an”
Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
Economic
Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
Economic
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
Ultima oră
11:33 - Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța elevilor
11:24 - De ce pâinea se vinde la sac în satele din România? Mihaela Bilic vine cu o explicație
10:55 - Rulouri cu scorțișoară de casă: rețeta virală de pe TikTok pas cu pas (VIDEO)
10:09 - Bordea, dezvăluiri cu umor despre ghinioane, hate și terapie: „Îmi place baba asta, e caterincă!” (FOTO)
10:06 - Florin Dumitrescu, experiență de coșmar în vacanță. Cheful bucătar a fost la un pas de înec: „Au venit valuri multe și puternice, mi-am spart timpanul”
09:17 - Alimentul care apare toamna în piețe, este benefic pentru sistemul imunitar, dar te și ajută să slăbești
08:58 - Birocrația lasă elevii fără masa caldă. În școli n-au ajuns nici măcar laptele și cornul
08:29 - Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli
08:19 - Ce a făcut un român acuzat de tentativă de omor, înainte de atac. Gestul, dedicat bunicilor și părinților săi
07:31 - CTP, prima reacție după asasinatul lui Charlie Kirk: „Am fost întrebat ce simt. În niciun caz empatie”