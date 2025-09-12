Câştigul salarial mediu net a fost în iulie de 5.517 lei, în scădere cu 22 lei, adică -0,4%, față de luna precedentă, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Suma e cu 5,2% mai mare față de aceeași lună din 2024. De precizat, însă, că această creștere salarială din ultimul an a fost mâncată de inflație.
În iulie, câştigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel din iunie. Cel net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna precedentă.
Valorile cele mai s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a celor obținute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în HoReCa (3.397 lei) și fabricarea îmbrăcămintei (3.507 lei).
În sectorul bugetar, în iulie s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net în învăţământ (-4,7%), în principal din cauza vacanței școlare. Au mai scăzut salariile în administraţia publică (-2,8%), dar au crescut puțin în sănătate şi asistență socială (+0,4%).
Comparativ cu iulie 2024, câştigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%.
INS a explicat că salariile au evoluat în funcție de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători. De asemenea, evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.
INS a publicat recent și noi date despre inflație. Astfel, rata anuală a inflației a crescut în august la 9,9% față de iulie, când era de 7,8%.
Liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA s-au văzut în prețuri.
În intervalul august 2024 – august 2025, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, cele alimentare cu 8,92%, iar serviciile cu 9,85%.
În intervalul iulie – august 2025, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cele ale mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor cu 2,87%.