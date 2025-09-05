B1 Inregistrari!
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului

Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 23:54
Creștere lentă a economiei: INS anunță un plus de doar 0,3% în primele șase luni ale anului
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România a înregistrat o creștere economică de doar 0,3% în primele șase luni ale anului, arată datele provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Cuprins

  • Ce spune INS despre creșterea economică
  • Ce a contribuit la creșterea PIB-ului

Ce spune INS despre creșterea economică

„Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat, în trimestrul II 2025, o creştere de 0,3% pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier;

În semestrul I 2025, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2024 cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier;

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2025 în varianta provizorie (1) faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 206 din 14 august 2025”, a transmis INS, într-un comunicat.

Ce a contribuit la creșterea PIB-ului

Datele oficiale mai arată că, la creșterea PIB, în semestrul I 2025 față de semestrul I 2024, contribuții pozitive au avut: construcțiile (+0,3%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu +5,6%; informațiile și comunicațiile (+0,1%) cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,1%.

În schimb, contribuții negative au avut: industria (-0,3%), cu o pondere de 16,1% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a scăzut cu -1,5%; comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hotelurile și restaurantele (-0,1%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu -0,2%; activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,2%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a redus cu -2,9%.

„Din punctul de vedere al utilizării PIB, evoluția s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a majorat cu +1,4%, contribuind cu +0,9% la creșterea PIB; cheltuielii pentru consumul final individual al administrațiilor publice, al cărui volum s-a redus cu -3,2%, contribuind cu -0,3% la modificarea PIB; consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu -1,6%, contribuind cu -0,2% la modificarea PIB; formării brute de capital fix, al cărui volum s-a majorat cu +2,0%, contribuind cu +0,5% la creșterea PIB. Exportul net a avut o contribuție negativă la creșterea PIB (-1,4%), consecință a creșterii volumului importurilor de bunuri și servicii, cu +5,6% corelat cu o creștere mai lentă a volumului exporturilor de bunuri și servicii (+2,8%)”, a mai transmis INS.

