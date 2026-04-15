INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale

Câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,8% în februarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată cele mai noi publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Cum au crescut salariile în februarie, față de luna ianuarie

Câștigul salarial mediu net a fost de 5.557 lei în februarie 2026, în creștere cu 39 lei (+0,7%) față de ianuarie 2026.

Valorile cele mai mari s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației (12.952 lei) și în fabricarea produselor din tutun (11.920 lei), iar cele mai mici în pescuit și acvacultură (2.884 lei), precum și în alte activități de servicii (2.887 lei).

În rândul bugetarilor, s-au înregistrat creșteri ușoare în învățământ (+0,5%) și în administrația publică (+0,2%), dar au scăzut ușor salariile comparativ cu luna precedentă (-1,8%) în sănătate și asistență socială.

De asemenea, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.272 lei în februarie, cu 52 lei (+0,6%) mai mare față de cel din ianuarie.

Ce a determinat creșterea salariilor

În majoritatea sectoarelor economice, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut în februarie, comparativ cu luna ianuarie, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea ), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile au mai fost determinate de realizările de producție ori încasările mai mari.