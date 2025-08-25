Guvernul a aprobat finanțarea a două proiecte de amploare în sectorul auto, vizând extinderea producției la Draxlmaier și modernizarea proceselor de la Automobile Dacia.

Investițiile vor crea locuri de muncă și vor contribui la dezvoltarea economică regională, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook, citat de către .

Cuprins:

Ce sprijin va fi oferit

Ce se va moderniza

Ce buget este în cadrul schemei naționale pentru investiții

Compania DRM Draxlmaier va beneficia de un ajutor de stat semnificativ pentru a-și dezvolta activitatea. Proiectul are o valoare totală de aproape 300 de milioane de lei, dintre care 133,7 milioane sunt finanțare din partea guvernului.

Extinderea fabricii din Satu Mare va crea peste 400 de locuri de muncă noi, iar impactul fiscal estimat va depăși 211 milioane de lei, prin taxe și impozite care vor fi colectate la bugetul de stat.

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a scirs într-o postare pe Facebook: „Investițiile strategice aduc valoare economiei românești și creează noi oportunitǎți şi locuri de muncă. Azi am semnat finanțarea pentru 2 proiecte majore ale companiilor Automobile Dacia și Draxlmaier Romania Sisteme Electrice”

Al doilea proiect susținut de stat se concentrează pe uzina Dacia din . Producătorul auto va avea parte de o investiție totală de 85 de milioane de lei, dintre care 37,5 milioane sunt din fonduri guvernamentale. Banii vor fi folosiți pentru a moderniza procesul de vopsire a mașinilor.

Nazare a explicat că acest tip de sprijin este încadrat în schema de ajutor de stat adoptată în 2024: „Prin schema de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor sprijinǎ proiectele de dezvoltare care generează valoare adăugată și asigură accelerarea creşterii economice pentru România”, a scris acesta, potrivit surselor citate.

Ministerul Finanțelor a comunicat că schema are un buget de 2,25 miliarde de lei, iar în prima sesiune s-au semnat deja contracte de finanțare de 8 miliarde de lei. În total, au fost aprobate 10 proiecte cu un impact economic important.

„Alături de mǎsurile de corectare a deficitului bugetar, trebuie sǎ creascǎ prin investiții. Cu soluții concrete și prin ambiție, putem atinge un potențial uriaș”, a mai transmis Nazare, potrivit surselor.