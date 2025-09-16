Tinerii români sunt atrași de bine plătite care vin cu cât mai multe beneficii. Mentalitatea de pe s-a schimbat, iar acest lucru se poate oberva în abordarea celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

Tinerii nu mai acceptă joburi prost plătite

Spre deosebire de părinții lor care ar fi acceptat aproape orice pentru un salariu, noile generații sunt mult mai pretențioase. Încadrarea cu un angajament de muncă la limita legii, pe salariul minim, primit pentru o muncă istovitoare, fără alte beneficii, nu mai reprezintă o opțiune pentru tineri. Acest lucru se datorează și alternativelor de pe piața muncii externă, din UE.

Pretențiile celor aflați în căutarea unui loc de muncă au crescut, spre nemulțumirea angajatorilor care nu au reușit să se adapteze noilor cerințe de pe piața muncii. Vremurile în care oamenii acceptau să lucreze pe sume de nimic, fără contracte de muncă, de teamă că, altfel, supraviețuind la limita sărăciei au trecut.

Așa se explică lipsa forței de muncă autohtonă de pe piață și cererea tot mai mare pentru muncitori din statele asiatice, care acceptă munci obositoare pentru salarii de mizerie.

Ce se cere pentru o carieră în vânzări

În acest context, sectorul vânzărilor pare tot mai atractiv pentru tinerii care își caută un loc de muncă bine plătit și cu bonusuri. Salariile, care depind de volumul de vânzări sunt mult mai atractive decât în alte domenii, iar primele și bonusurile acordate celor care depășesc obiectivele fac acest domeniu mai atractiv pentru tineri.

Pentru a lucra în vânzări este nevoie, însă, de abilități de comunicare, ușurință în interacțiunea cu ceilalți și capacități de persuasiune și relaționare. Candidații trebuie să aibă abilități de comunicare verbală și în scris, capacitatea de a construi relații cu clienții și de a negocia cu aceștia. Foarte important, este să fie orientați spre rezultate.

Este recomandabil, un spirit de inițiativă dezvoltat și capacitatea de a identifica noi oportunități și de a se adapta la orice condiții. Ușurința de a învăța, în scopul familiariării cu produsele vândute constituie avantaje pentru un candidat perfect în domeniul vânzărilor.

Cei care își fac noi cunoștințe foarte ușor și sunt convingători au șanse mari să reușească în acest domeniu. Iar câștigurile pot ajunge și la 10.000 de lei lunar, în funcție de companie și de volumul de vânzări reușit. În plus, în multe cazuri, agenții de vânzări au acces și la o mașină de serviciu.

Un agent de vânzări aflat la început de carieră poate porni cu un salariu de 4.500 de lei net pe lună. Apoi, în funcție de obiectivele pe care le are de îndeplinit și de implicarea sa, veniturile pot crește substanțial, putând ajunge și la 10.000 de lei net. La acestea se adaugă și diverse bonusuri și prime, în funcție de activitatea sa în cadrul firmei.

Firmele caută tinerii care-și doresc o carieră în vânzări

Pe site-urile de specialitate, pentru angajajări, sunt numeroase anunțuri date de firme care caută agenți de vânzări. Aceștia sunt atrași cu perspectiva unor salarii destul de consistente, bonusuri de performanță, dar și posibilitatea de a primi o mașină de serviciu.

O companie de telefonie oferă, unui agent de vânzări la început de drum, un salariu de până la 6.000 de lei. Pentru acești bani, însă, candidații trebuie să facă muncă de teren, la sediul sau la domiciliul clienților pentru a negocia contractele. O altă companie specializată în distribuirea produselor de masaj oferă salarii care pornesc de la 4.000 de lei și pot ajunge până la 15.000 de lei pe lună.

Există și firme care propun viitorilor angajați salarii în euro, astfel încât aceștia să nu aibă de suferit din cauza inflației sau a devalorizării cursului de schimb. Un angajator din Timiș caută un agent de cu experiență căruia îi oferă un salariu cuprins între 1.500 și 3.000 de euro, conform .

O altă companie care vinde produse de îmbrăcăminte, caută persoane cu experiență în vânzările de haine și pasionate de modă. Salariul oferit pornește de la 800 /1.000 de euro, în funcție de experiență.