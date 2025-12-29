Ministerul Finanțelor a anunțat luni că deficitul bugetar al României pentru primele 11 luni din 2025 a ajuns la 121,77 miliarde lei, ceea ce reprezintă 6,4% din PIB. Această valoare este mai mică cu 0,74 puncte procentuale comparativ cu deficitul înregistrat în aceeași perioadă din 2024, când se situa la 7,15% din PIB. Guvernul României s-a angajat, împreună cu Comisia Europeană, la o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB pentru anul în curs.
Pentru întreg anul 2024, deficitul bugetar a fost de 8,65% din PIB conform metodologiei cash, adică aproximativ 153 miliarde lei. Totuși, conform metodologiei europene ESA, deficitul a fost de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, deoarece această metodologie include și plăți amânate din 2024 care vor fi făcute în 2025. România a înregistrat astfel cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024, pe fondul cheltuielilor guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu, aflat într-un an electoral.
Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 591,91 miliarde lei în primele 11 luni din 2025, în creștere cu 13% față de anul precedent, potrivit G4Media. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluție susținută atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene. Cheltuielile au atins 713,68 miliarde lei, o creștere nominală de 9,9%. În raport cu PIB, cheltuielile s-au majorat cu 0,59 puncte procentuale, ajungând la 37,52%.
Impozitul pe salarii și venit a crescut cu 19,4%, până la 53,43 miliarde lei, impulsionat în special de impozitul pe dividende, care a avansat cu 72,6%.
Contribuțiile de asigurări sociale au însumat 189,71 miliarde lei, cu o creștere de 10,1%.
Impozitul pe profit a crescut cu 14,2%, ajungând la 39,30 miliarde lei.
Încasările nete din TVA au fost de 120,59 miliarde lei, cu o creștere de 11,1%, reflectând și modificările legislative recente.
Veniturile din accize au totalizat 43,69 miliarde lei, în creștere cu 3,7%.
Veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde lei, susținute de sumele vărsate de Banca Națională a României și vânzarea certificatelor de emisii.
Un aspect important este creșterea semnificativă de 47,5% a sumelor rambursate de Uniunea Europeană, care au atins 54,34 miliarde lei.
Cheltuielile de personal au fost de 154,13 miliarde lei, în creștere moderată de 4,1%, dar ca pondere în PIB acestea au scăzut ușor. Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendință descrescătoare. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 4,7%, iar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 48,81 miliarde lei, majorându-se cu 13,48 miliarde lei față de anul trecut.
Cheltuielile sociale au fost de 229,37 miliarde lei, în creștere cu 11,7%, influențate în principal de recalcularea pensiilor și compensările pentru facturile la energie.
Investițiile au atins 108,39 miliarde lei, cu 16,41% mai mult față de anul precedent, reflectând o preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii și programe finanțate și din fonduri europene.