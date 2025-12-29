Ministerul Finanțelor a anunțat luni că deficitul bugetar al României pentru primele 11 luni din 2025 a ajuns la 121,77 miliarde lei, ceea ce reprezintă 6,4% din PIB. Această valoare este mai mică cu 0,74 puncte procentuale comparativ cu deficitul înregistrat în aceeași perioadă din 2024, când se situa la 7,15% din PIB. Guvernul României s-a angajat, împreună cu Comisia Europeană, la o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB pentru anul în curs.

Cum a evoluat deficitul bugetar al României în ultimii ani

Pentru întreg anul 2024, deficitul bugetar a fost de 8,65% din PIB conform metodologiei cash, adică aproximativ 153 miliarde lei. Totuși, conform metodologiei europene ESA, deficitul a fost de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din , deoarece această metodologie include și plăți amânate din 2024 care vor fi făcute în 2025. România a înregistrat astfel cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024, pe fondul cheltuielilor guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu, aflat într-un an electoral.

Cum arată acum deficitul bugetar al României. Ce date oferă execuția bugetară pentru 2025

Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 591,91 miliarde lei în primele 11 luni din 2025, în creștere cu 13% față de anul precedent, potrivit . Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluție susținută atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene. Cheltuielile au atins 713,68 miliarde lei, o creștere nominală de 9,9%. În raport cu PIB, cheltuielile s-au majorat cu 0,59 puncte procentuale, ajungând la 37,52%.

Care sunt principalele surse de venituri bugetare

Impozitul pe salarii și venit a crescut cu 19,4%, până la 53,43 miliarde lei, impulsionat în special de impozitul pe dividende, care a avansat cu 72,6%.

Contribuțiile de asigurări sociale au însumat 189,71 miliarde lei, cu o creștere de 10,1%.

Impozitul pe profit a crescut cu 14,2%, ajungând la 39,30 miliarde lei.

Încasările nete din TVA au fost de 120,59 miliarde lei, cu o creștere de 11,1%, reflectând și modificările legislative recente.

Veniturile din accize au totalizat 43,69 miliarde lei, în creștere cu 3,7%.

Veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde lei, susținute de sumele vărsate de Banca Națională a României și vânzarea certificatelor de emisii.

Un aspect important este creșterea semnificativă de 47,5% a sumelor rambursate de Uniunea Europeană, care au atins 54,34 miliarde lei.

Cum au evoluat cheltuielile publice

Cheltuielile de personal au fost de 154,13 miliarde lei, în creștere moderată de 4,1%, dar ca pondere în PIB acestea au scăzut ușor. Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendință descrescătoare. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 4,7%, iar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 48,81 miliarde lei, majorându-se cu 13,48 miliarde lei față de anul trecut.

Cheltuielile sociale au fost de 229,37 miliarde lei, în creștere cu 11,7%, influențate în principal de recalcularea pensiilor și compensările pentru facturile la energie.

Investițiile au atins 108,39 miliarde lei, cu 16,41% mai mult față de anul precedent, reflectând o preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii și programe finanțate și din fonduri europene.