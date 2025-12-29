B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » La cât a ajuns deficitul bugetar după 11 luni. Este semnificativ mai mic decât în 2024. Care sunt principalele surse de venituri bugetare

La cât a ajuns deficitul bugetar după 11 luni. Este semnificativ mai mic decât în 2024. Care sunt principalele surse de venituri bugetare

Ana Maria
29 dec. 2025, 15:55
La cât a ajuns deficitul bugetar după 11 luni. Este semnificativ mai mic decât în 2024. Care sunt principalele surse de venituri bugetare
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a evoluat deficitul bugetar al României în ultimii ani
  2. Cum arată acum deficitul bugetar al României. Ce date oferă execuția bugetară pentru 2025
  3. Care sunt principalele surse de venituri bugetare
  4. Cum au evoluat cheltuielile publice

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că deficitul bugetar al României pentru primele 11 luni din 2025 a ajuns la 121,77 miliarde lei, ceea ce reprezintă 6,4% din PIB. Această valoare este mai mică cu 0,74 puncte procentuale comparativ cu deficitul înregistrat în aceeași perioadă din 2024, când se situa la 7,15% din PIB. Guvernul României s-a angajat, împreună cu Comisia Europeană, la o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB pentru anul în curs.

Cum a evoluat deficitul bugetar al României în ultimii ani

Pentru întreg anul 2024, deficitul bugetar a fost de 8,65% din PIB conform metodologiei cash, adică aproximativ 153 miliarde lei. Totuși, conform metodologiei europene ESA, deficitul a fost de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, deoarece această metodologie include și plăți amânate din 2024 care vor fi făcute în 2025. România a înregistrat astfel cel mai mare deficit bugetar din UE în 2024, pe fondul cheltuielilor guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu, aflat într-un an electoral.

Cum arată acum deficitul bugetar al României. Ce date oferă execuția bugetară pentru 2025

Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 591,91 miliarde lei în primele 11 luni din 2025, în creștere cu 13% față de anul precedent, potrivit G4Media. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluție susținută atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene. Cheltuielile au atins 713,68 miliarde lei, o creștere nominală de 9,9%. În raport cu PIB, cheltuielile s-au majorat cu 0,59 puncte procentuale, ajungând la 37,52%.

Care sunt principalele surse de venituri bugetare

  • Impozitul pe salarii și venit a crescut cu 19,4%, până la 53,43 miliarde lei, impulsionat în special de impozitul pe dividende, care a avansat cu 72,6%.

  • Contribuțiile de asigurări sociale au însumat 189,71 miliarde lei, cu o creștere de 10,1%.

  • Impozitul pe profit a crescut cu 14,2%, ajungând la 39,30 miliarde lei.

  • Încasările nete din TVA au fost de 120,59 miliarde lei, cu o creștere de 11,1%, reflectând și modificările legislative recente.

  • Veniturile din accize au totalizat 43,69 miliarde lei, în creștere cu 3,7%.

  • Veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde lei, susținute de sumele vărsate de Banca Națională a României și vânzarea certificatelor de emisii.

Un aspect important este creșterea semnificativă de 47,5% a sumelor rambursate de Uniunea Europeană, care au atins 54,34 miliarde lei.

Cum au evoluat cheltuielile publice

Cheltuielile de personal au fost de 154,13 miliarde lei, în creștere moderată de 4,1%, dar ca pondere în PIB acestea au scăzut ușor. Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendință descrescătoare. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 4,7%, iar cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 48,81 miliarde lei, majorându-se cu 13,48 miliarde lei față de anul trecut.

Cheltuielile sociale au fost de 229,37 miliarde lei, în creștere cu 11,7%, influențate în principal de recalcularea pensiilor și compensările pentru facturile la energie.

Investițiile au atins 108,39 miliarde lei, cu 16,41% mai mult față de anul precedent, reflectând o preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii și programe finanțate și din fonduri europene.

Tags:
Citește și...
Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie
Economic
Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie
România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră
Economic
România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră
Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”
Economic
Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Economic
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
Economic
Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Economic
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Economic
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Economic
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Economic
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Economic
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Ultima oră
16:36 - Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie
16:33 - România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră
15:18 - Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
15:12 - Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
15:00 - Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
14:44 - Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
14:33 - O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
14:22 - Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România