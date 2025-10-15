Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, un proiect esențial pentru dezvoltarea energiei verzi în România. Actul normativ le permite românilor să compenseze energia produsă într-o locuință cu facturile de la alte adrese. Aceasta reprezintă o măsură care sprijină eficiența energetică și reduce costurile gospodăriilor și instituțiilor publice.

Inițiativa a fost susținută în plen de , cel care a și anunțat public adoptarea proiectului. Acest proiect presupune ca prosumatorii, cetățenii care produc și consumă energie verde, pot acum folosi surplusul de energie solară pentru a acoperi consumul de la alte locuințe pe care le dețin, potrivit Știripesurse.

Prosumatorii reprezintă „cei mai mari investitori în energie din ultimii cinci ani”, a declarat Burduja. În prezent, România are aproximativ 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată totală de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru de la Cernavodă.

De ce a fost reexaminată legea prosumatorilor

Legea prosumatorilor a fost reexaminată la cererea , pentru clarificarea mai multor aspecte juridice și tehnice. Printre modificări se numără distincția între prosumatorii persoane fizice și cei persoane juridice. De asemenea, și creșterea limitei de putere instalată pentru compensarea cantitativă la 400 kW.

Totodată, noua lege introduce posibilitatea de stocare a energiei și de vânzare directă către alți consumatori conectați la aceeași rețea. Prosumatorii pot de acum compensa energia produsă într-un loc de consum cu energia utilizată la alte adrese. Important e să fie conectați la același furnizor și operator de distribuție.

Actul normativ mai prevede creșterea la 900 kW a limitei de putere pentru care prosumatorii nu plătesc dezechilibrele din rețea.

Cum se aplică compensarea cantitativă

Un amendament important clarifică mecanismul de compensare cantitativă, procesul prin care furnizorul facturează lunar energia consumată și cea produsă, în baza contractului cu prosumatorul. Practic, energia livrată în exces este scăzută din factura totală, la un preț egal cu cel prevăzut în contract, fără taxe și tarife suplimentare.