Leul românesc a câștigat teren în fața mai multor valute importante, potrivit pentru marți, 14 octombrie. Cea mai vizibilă evoluție este în raport cu lira sterlină, care a scăzut la cel mai mic nivel recent.

Lira a fost cotată la 5,8418 lei, valoare nemaiîntâlnită din 3 octombrie 2025, marcând o depreciere de aproape un ban. Tendința indică o ușoară revenire a monedei naționale, pe fondul stabilității economice comunicate de Banca Națională.

Cum s-a mișcat euro față de leul românesc la cursul de azi

Și în fața monedei unice europene, leul românesc a câștigat teren ușor, comparativ cu valorile din zilele precedente. Cursul oficial publicat de BNR indică o cotație de 5,0879 lei pentru un euro, față de 5,0892 lei înregistrat anterior.

Datele arată o tendință de stabilizare a monedei naționale, în contextul unei volatilități reduse pe piața valutară. BNR actualizează zilnic valorile oficiale pentru principalele monede de circulație internațională, în funcție de evoluțiile pieței interbancare.

Leul românesc a pierdut teren în fața dolarului și a francului elvețian

Deși leul românesc a câștigat teren în fața euro și a lirei, a înregistrat o ușoară pierdere față de dolarul american. Moneda americană a crescut la 4,4034 lei, în timp ce francul elvețian a urcat la 5,4759 lei, potrivit datelor oficiale.

Aceste variații sunt considerate normale, fiind influențate de mișcările internaționale ale pieței valutare.

Ce se întâmplă cu prețul aurului, după ultimele actualizări BNR

În ciuda aprecierii monedei naționale, prețul aurului a înregistrat o nouă . Gramul de aur a ajuns la 584,3822 lei, în urcare cu aproape 8,7 lei față de ziua anterioară.

Cotațiile pentru metalul prețios continuă să varieze în funcție de mișcările internaționale ale pieței aurului. BNR actualizează zilnic aceste date, în funcție de evoluția prețului aurului exprimat în dolari americani.