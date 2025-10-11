Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a făcut precizări cu Târgul de Crăciun care anual strânge foarte mulți turiști în Oltenia. Dacă unii critică investiția care se face an de an în decorarea orașului din Bănie, alții felicită inițiativele municipalității.

Astfel, într-un interviu, Olguța Vasilescu a explicat beneficiile pe care le aduce organizarea Târgului de Crăciun pentru locuitorii orașului și pentru industria HoReCa.

Lia Olguța Vasilescu: „Industria HoReCa trăiește practic din ceea ce câștigă în perioada Târgului de Crăciun”

Primarul Craiovei a subliniat faptul că banii pe care turiștii îi cheltuie în Craiova, în perioada sărbătorilor de iarnă, merg către dezvoltarea orașului. Astfel, aceasta a menționat că ar fi vorba de sume de ordinul milioanelor de euro care „intră în oraș”.

„Banii primiți de la turiști se reflectă foarte mult în dezvoltarea orașului. Industria HoReCa trăiește practic din ceea ce câștigă în perioada Târgului de Crăciun. S-a spus de foarte multe ori despre festivalul Untold că aduce mulți oameni la Cluj și că ajută industria HoReCa, doar că Untold ține doar patru zile. La noi, Târgul de Crăciun durează mai bine de o lună și jumătate, timp în care hotelurile și restaurantele sunt pline de fiecare dată. Încă de acum doi ani s-a dezvoltat și o industrie, a locuitorilor, care în perioada Crăciunului pleacă de acasă sau se mută la rude pentru a-și închiria apartamentul pe durata târgului. Din estimările noastre este vorba de câteva milioane de euro, care intră în oraș cu costuri foarte puține pentru municipalitate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru

Primarul Craiovei: „Butaforia o executăm cu companiile care se află în subordinea Primăriei Craiova și avem foarte mulți sponsori”

De asemenea, potrivit edilului, costul pentru elementele de iluminat folosite este suportat de companii subordonate Primăriei, dar și de numeroși sponsori. Probabil, precizarea Olguței Vasilescu a venit ca urmare a criticilor pe care le primește adesea pentru faptul că sunt milioane de luminițe care „încoronează” orașul.

„De asemenea, butaforia o executăm cu companiile care se află în subordinea Primăriei Craiova și avem foarte mulți sponsori. Anul trecut, de exemplu, au fost bănci care au licitat între ele, și câteva firme de băuturi răcoritoare, la fel, ca până la urmă câștigătorul să sponsorizeze Târgul de Crăciun”, a adăugat primărița.

Una dintre probleme: majorarea chiriilor

„Din păcate, aceasta este o problemă. Anul trecut, un apartament într-un cartier foarte îndepărtat de Târgul de Crăciun ajunsese să coste o mie de lei pe noapte”, a recunoscut Lia Olguța Vasilescu.