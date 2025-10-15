Pepco închide zeci de magazine din Germania, după luni întregi de pierderi financiare și dificultăți operaționale majore. Retailerul de tip discount, parte a grupului internațional Pepco, a confirmat că 28 de unități comerciale .

Măsura va afecta direct 165 de angajați, care urmează să își piardă locurile de muncă în perioada imediat următoare. Conducerea companiei a explicat că filiala germană a intrat în insolvență pentru a permite restructurarea activității și reducerea pierderilor. Decizia a fost luată după ce rețeaua din Germania a fost considerată neprofitabilă, nereușind să atingă obiectivele financiare stabilite.

De ce Pepco închide zeci de magazine în Germania

Pepco a decis să închidă zeci de magazine în Germania, după pierderile majore acumulate încă de la intrarea pe această piață, în 2022. Reprezentanții companiei au explicat că , costurilor logistice și salariale, combinat cu o concurență intensă, a făcut imposibilă menținerea profitabilității. Rețeaua germană includea inițial 64 de magazine și aproximativ 500 de angajați, însă doar o parte dintre aceste unități vor continua să funcționeze.

Cum au fost afectate și alte țări de deciziile Pepco Group

Mai multe magazine au fost închise și în alte regiuni europene, nu doar în Germania. În februarie 2024, compania a anunțat retragerea completă din Austria, unde a depus cererea de . Peste 680 de angajați și 73 de unități au fost afectați.

Grupul, deținut de holdingul sud-african Steinhoff International, a explicat că rentabilitatea așteptată nu a fost atinsă, în ciuda investițiilor consistente.

De ce rămâne România una dintre cele mai profitabile piețe

În contrast cu dificultățile din vestul Europei, țara noastră rămâne una dintre cele mai profitabile piețe pentru Pepco Group. Retailerul a deschis de curând magazinul cu numărul 500, având peste 4.000 de angajați în 100 de orașe. În anul 2024, cifra de afaceri a depășit 2,9 miliarde lei, iar profitul net a ajuns la 424 milioane lei, creșteri semnificative față de 2023.