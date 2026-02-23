Autorizația de construire este documentul emis de , în baza căruia se pot face anumite lucrări lucrări care vizează construcțiile. Cu unele excepții, această autorizație este necesară pentru toți cei care vor să edifice construcții noi ori doar să le modernizeze sau să le reabiliteze pe cele vechi.

Ce prevede legea despre autorizația de construire

De principiu, orice de construcție sau demolare necesită o autorizație emisă de primăria pe raza căreia se află imobilul. în vigoare stabilește că anumite lucrări sunt exceptate. Autorizația de construire sau de desființare după caz, nu este necesară în anumite situații. Este vorba despre acele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/ sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

reparații la împrejmuiri, când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora;

reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele;

reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente;

tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;

reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile;

reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, în limitele proprietății;

montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă pentru: trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare; reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului;

lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;

modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;

instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă;

executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;

construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului;

lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare;

lucrările de întreținere periodică și reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

Alte lucrări care nu necesită autorizare

Legea stabilește că se pot executa, fără autorizație de construire sau de desființare mai multe tipuri de lucrări care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural al construcțiilor din zone de protecție a monumentelor sau în zone protejate. Sunt mai multe tipuri de intervenții care vizează lucrări de reparații la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor.

Este vorba despre lucrări care se pot executa cu condiția să nu se facă extinderi, demolări sau modificări structurale:

lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;

lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare;

reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;

reparații și înlocuiri la pardoseli;

reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, inclusiv la sobe de încălzit și coșuri de fum aferente;

reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;

schimbarea de destinație, dacă nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/ desființare.

Autorizația de construire nu este necesară nici în alte situații

Autorizația de construire nu este necesară nici pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor. Este vorba despre construcții care nu sunt amplasate pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 12 mp. Aceste lucrări se pot executa doar în baza avizului de amplasare, dacă nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar.

Nu este nevoie de autorizație nici pentru amplasarea echipamentelor automate de preluare a ambalajelor reciclabile, în suprafață de maximum 25 mp, în baza avizului de amplasare. De asemenea, nu necesită autorizare nici lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialului petroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului.

Alte lucrări care nu necesită autorizare:

branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/ autorizația administratorului drumului;

montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu respectarea legislației în vigoare.

Potrivit legii, executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor de construcții pot aduce amenzi de până la 100.000 de lei.