Lucrătorii zilieri vor primi mai mulți bani pentru munca depusă. Legea se aplică din vară

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 09:29
Cuprins
  1. Cum sunt plătiți lucrătorii zilieri
  2. Care vor fi noile valori ale remunerației minime
  3. Ce taxe datorează lucrătorii zilieri

Lucrătorii zilieri vor primi mai mulți bani pentru munca prestată, începând cu luna iulie, când se aplică legea privind majorarea salariului minim pe economie. Remunerațiile minime la care au dreptul muncitorii cu ziua sunt raportate la acest indicator. 

Cum sunt plătiți lucrătorii zilieri

Reglementările în vigoare stabilesc că munca prestată de lucrătorii zilieri se plătește în funcție de salariul minim pe economie. Ei au dreptul la o remunerație stabilită în funcție de orele lucrate. Or, ținând cont că salariul minim brut pe țară se majorează din luna iulie, va crește și valoarea prestației primite de angajații cu ziua.

Concret, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, prevede că aceștia au dreptul la o remunerație brută pentru munca prestată. Valoarea remunerației nu poate fi mai mică decât valoarea orară a salariului minim brut pe țară.

„Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/ oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”, stabilește legea.

Or, salariul salariul minim brut va fi majorat, de la 1 iulie, la 4.325 de lei. Pe cale de consecință, angajatorii, beneficiarii serviciilor vor trebui să țină cont de acest lucru și să le ofere mai mulți bani lucrătorilor cu ziua, din vară.

Care vor fi noile valori ale remunerației minime

Din iulie, lucrătorii zilieri vor trebui plătiți cu cel puțin 25,949 lei/oră, după cum este prevăzut în HG 146/2026. Trebuie spus că remunerația este stabilită, prin negociere directă, între angajatul cu ziua și beneficiarul serviciilor prestate. Conform regulilor, dacă nu se stabilește altceva, în principiu, plata se face la finalul fiecărei zile de lucru.

Există și posibilitatea ca remunerația să fie plătită la finalul unei săptămâni de lucru, la finalul lunii, or chiar la finalul perioadei, cu condiția ca zilierul să fie de acord cu aceste termene.

Legea mai prevede că plata se poate face prin orice mijloc legal, de comun acord. Angajatorul poate plăti numerar sau prin virarea sumelor datorate într-un cont bancar.

Ce taxe datorează lucrătorii zilieri

Remunerația primită pentru munca prestată este supusă impozitului pe venit, de 10%. De asemenea, pentru veniturile realizate, lucrătorii zilieri datorează contribuția la pensii, de 25%. Ei primesc, astfel, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Regula stabilită de lege prevede că angajatorul, beneficiarul activității prestate de un zilier, trebuie să înregistreze, la începutul zilei de muncă, datele de identificare în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

Înregistrarea trebuie făcută în fiecare zi în care zilierul se prezintă la lucru.

