Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute

Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 11:41
Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute
Sursa foto: Captură Video - Observator News / YouTube

Acest sezon estival s-a dovedit a fi unul slab pentru litoralul românesc, cu excepția a două weekenduri din luna august, chiar dacă hotelierii au mai redus din prețuri. O spun chiar operatorii din turism. Prin urmare, unii hotelieri se pregătesc să închidă chiar de pe 1 septembrie, iar mai mulți de pe 7-8 septembrie.

Ce spun operatorii din turism despre sezonul pe litoral

„După Sfânta Maria, undeva pe 7-8 septembrie mai multe hoteluri închid. Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp mai ales.. sunt hotelurile mai mari cu multe camere care se pregătesc să închidă, nici nu există destul personal. Există lanțuri hoteliere, cineare, 2 sau 3 sau 4 hoteluri își restrâng activitatea într-unul singur. Am văzut și hoteluri din Mamaia care au anunțat că închid după acest weekend, deci la 1 septembrie închid”, a declarat Adrian Voinea, vicepreședinte ANAT.

De exemplu, Ana Maria Caraiani, manager de hotel, a susținut că ei vor închide deoarece oricum începe noul an școlar, ei nu sunt incluși în programul „Litoralul pentru toți”, iar „volumul de rezervări este mai scăzut față de verile trecute”.

„Cu siguranță 2025 a fost un sezon mai slab. În România, în special, datorită tichetelor de vacanțe, care erau un stimulent de vânzare, nu erau o componentă financiară importantă. Costurile de operare sunt prea mari pentru o cerere care, în extrasezon, tinde spre zero”, a mai afirmat și Cristian Barhalescu, președinte ANAT Sud-Est, pentru Digi24.

Posibilă cauză pentru care turiștii nu s-au înghesuit pe litoral

O posibilă cauză pentru sezonul estival slab ar putea fi reducerea valorii voucherelor de vacanță.

„De abia am primit anul acesta un voucher de 800 de lei, la care bineînțeles că ne ia impozit 20%. Cu ce mai rămâi, cu 600? Și poți să te duci cu 600 într-o vacanță când biletele sunt de la 4.000 în sus?”, a spus un turist.

