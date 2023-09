Marcel Ciolacu, întrebat despre compensarea cu 50 de bani la carburanți: O să am întâi o discuție să vedem de ce a crescut prețul / Avem al doilea cel mai mic preț din Europa (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost întrebat dacă ia în calcul să reintroducă măsura de compensare a prețurilor la carburanți, luni, într-o conferință de presă la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, și a precizat că mai întâi o să poarte o discuție cu actorii de resort „să vedem de ce a crescut prețul”.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre compensarea cu 50 de bani la carburanți

Întrebat dacă ia în calcul această măsură, având în vedere creșterile de prețuri din ultima perioadă, premierul a declarat: „O să am întâi o discuție să vedem de ce a crescut prețul. Am înțeles că s-a mărit iarăși barilul, e foarte ușor de influențat în urma războiului, dar vreau să vă spun un lucru. Știți că avem al doilea preț din Europa, ca și cel mai mic. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puțin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea și în toată Europa”.

„O să încercăm să o menținem într-un grafic. De asemenea, știm că prețul la carburant pe tot lanțul, pe urmă, pe orizontală, aduce anumite scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare. Noi avem acciza blocată, raportată la 2018, deci statul român, în acest moment, ia cea mai mică acciză din Europa, ca să menținem inflația cu o singură cifră, cum am reușit. Am văzut la motorină, s-a scumpit mai mult, e și normal. De obicei motorina se folosește în război, din câte știu eu”, a mai spus Marcel Ciolacu.

