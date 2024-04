Marcel Ciolacu: Până la sfârșitul anului, vom avea o inflație sub 5% / Ne vom încadra în deficit. Investițiile se vor întoarce în economie / Florin Cîțu a fost o nenorocire pentru România (VIDEO)

Prim-ministrul Nicolae Ciucă, liderul PSD, a declarat că inflația va continua să scadă și va ajunge sub 5% în 2024.

Marcel Ciolacu: Până la sfârșitul anului, vom avea o inflație sub 5%

Întrebat miercuri de reporteri despre măsurile pentru reducerea inflației, premierul a spus: „Cu certitudine, până la sfârșitul anului, vom avea o inflație sub 5%. Vreți să vă reamintesc ce inflație am preluat ca prim-ministru, cu două cifre? Am adus-o într-o zonă rezonabilă și va continua să scadă”.

„Dacă nu intra Partidul Social Democrat la guvernare și nu veneam cu plafonarea la energie, am fi avut o inflație de 30%. Asta au spus specialiștii”, a continuat Marcel Ciolacu.

„Ne vom încadra în deficit”

Întrebat ddespre situația deficitului bugetar, liderul PSD a răspuns: „În ianuarie întotdeauna avem această discuție. Anul trecut, după ce ne-am încadrat în deficitul pe care vi l-am anunțat de când am preluat mandatul de prim-ministru, cu toate că era 6,8, am depășit acel moment. Acum mă întrebați ce se întâmplă în decembrie. Ne vom încadra în deficit”.

„Deficitul în acest moment nu e depășit pe consum. El este pe investiții și veți vedea că aceste investiții se vor întoarce în economie și se vor regăsi în taxe și impozite. Toate țările dezvoltate au făcut acest lucru. Am avut ghinionul și eu, și domnul Nicolae Ciucă să plecăm de la un deficit de 9,2%, de la o datorie publică de peste 50%, de la 37%, și de la un deficit de 9,2, pornit de la 2,7. Cu datorii de 200 de miliarde făcute de domnul Cîțu. A fost o nenorocire pentru România acest cetățean”, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.