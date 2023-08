Marcel Ciolacu va negocia cu Comisia Europeană deficitul asumat de țara noastră: „România poate să facă și 4,4, dar este «operație reușită, pacientul mort»”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că negocierile de modificare a PNRR trebuie finalizate până la 31 august, iar o parte dintre acestea vor viza deficitul asumat de România, de 4,4%.

„Avem până pe 31 august termen să terminăm negocierile de modificare a PNRR (…). Categoric o să ajung până în data de 31 (…). O să meargă înainte miniștrii de resort, cum este normal, și pe urmă o să mă duc eu”, a declarat liderul PSD.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre deficitul asumat de România

El a precizat că negocierile cu Comisia Europeană vor viza și „deficitul asumat de către statul român la un moment dat”.

„Încălcarea deficitului este prevăzută în PNRR. Orice stat care își încalcă ce și-a asumat, respectiv deficitul noi ne-am asumat 4,4 pe ESA și 4,4 pe cash, în mometul acela, automat, Comisia declanșează suspendarea fondurilor europene”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la Aleph News.

„România, în acest moment, fără nicio măsură (…), va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut, deci la un deficit mai mare de 6,2% (…), dacă Guvernul României nu ia în acest moment nicio măsură. Ce înseamnă acest lucru? Automat va duce la blocarea fondurilor europene, automat va duce la costuri mult mai mari de împrumut pentru acoperirea deficitului și, cum e și normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024 la o instabilitate politică”, a continuat el.

„Am avut discuții cu Comisia și este normal să am aceste discuții, dar nu am convenit (…). În acest moment, România are asumat, printr-un acord, 4,4% deficit. Se va discuta. Ce este foarte greu de acceptat, din punctul meu de vedere, avem o stabilitate macroeconomică, România suportă un deficit de 6,2% în acest moment și suportă încă plățile care acoperă , de aproape 50% din PIB, datoria publică (…). România poate să facă și 4,4, dar este «operație reușită, pacientul mort»”, a mai spus premierul.