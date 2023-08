Marius Pașcan: Băncile din România sunt cele mai profitabile din UE, deși România este cel mai slab bancarizată țară. BNR este singura instituție care ar putea interveni corector (VIDEO)

Băncile din România sunt cele mai profitabile din UE, deși România este cel mai slab bancarizată țară, a atras atenția Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Marius Pașcan (PMP), pe B1 TV, despre profitul sistemului bancar din România

Vicepreședintele PMP susține că băncile „efectiv controlează economic România prin capitalurile străine”.

„Trebuie să pornim de la realitatea acută și gravă pentru România, că băncile din România sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeană, cele mai profitabile din Uniunea Europeană! De trei ori mai profitabile decât în Franța sau în Germania. Băncile din România au o rentabilitate a capitalului de 20%, față de o medie din Uniunea Europeană de 8%, deși România este cel mai slab bancarizată țară din Uniunea Europeană. Aceasta este groaznica realitate”, a declarat Marius Pașcan.

„Culmea, confruntat și sistemul bancar cu crizele acestea succesive, pandemie, război la granițe, inflație și o economie grav destabilizată în România, per ansamblu, întregul sistem bancar românesc a făcut un profit net total de 9,9 miliarde de lei în 2022, deci anul trecut, iar în acest an, paradoxal, băncile mari din România au profituri și mai mari, chiar duble față de 2022, conform datelor oficiale pentru primul trimestru din acest an, deci despre ce vorbim?”, a adăugat el.

„Sigur că putem liniștiți să bem ceai de tei, sigur că putem mângâia pe ceafă aceste bănci care se îmbogățesc în România pe spatele acestor oameni care cutează să ia credite, al necăjitului de rând care își plătește cu dobânzi tot mai mari taxe și rate la bancă, și să ne facem că nu le vedem, și să ne uităm la Banca Națională, care este singura instituție care ar putea interveni corector”, a mai spus fostul parlamentar.