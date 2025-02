Mihai Daraban: România are nevoie de proiecte economice comune cu state aparținând G20

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 24 februarie a.c., o întâlnire oficială cu ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România, E.S. dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez.

Discuțiile au avut în vedere continuarea atragerilor de investiții mexicane în România, concomitent cu identificarea unor oportunități pentru mediul de afaceri din țara noastră de a accesa piața din Mexic.

„CCIR și-a exprimat în nenumărate rânduri suportul total pentru internaționalizarea business-ului românesc, pentru accesarea piețelor din afara Uniunii Europene, piețe pe care nu de mult am fost foarte activi, dar de pe care lipsim în momentul de față. Cu siguranță, Mexicul reprezintă o țintă foarte importantă pentru noi în ceea ce privește dezvoltarea schimburilor comerciale, mai ales dacă ținem cont că este un stat care aparţine G20, deci este reprezentantul unei economii puternice. De altfel, Mexicul înregistrează anual o creștere economică constantă, de peste trei procente. În mod cert, România are nevoie de proiecte economice comune cu state aparținând G20, iar activitatea externă a CCIR s-a concentrat, cel puțin în ultimii ani, în organizarea de forumuri de afaceri sau misiuni economice cu precădere în aceste țări. În urma întâlnirii de azi, am stabilit împreună cu doamna ambasador Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, organizarea, anul viitor, a unei misiuni economice în această țară, împreună cu reprezentanții celor mai importante companii din România din diferite sectoare economice de activitate”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

E.S. dna Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România, a ținut să precizeze faptul că „există un interes major din partea noastră în extinderea investițiilor pe care le realizăm în România. În momentul de față, există două investiții majore mexicane în industria alimentară procesată, dar suntem foarte interesați de sectorul infrastructurii feroviare, unde ne dorim să participăm mai întâi la licitațiile organizate în acest domeniu, iar, ulterior, să începem investițiile în România”.