Milionarii ruși și ucraineni își vor părăsi țările anul acesta

E de așteptat ca peste 15.000 de milionari să părăsească Rusia în acest an și alți 2.800 de milionari ucraineni să părăsească Ucraina, potrivit unei analize a datelor privind migrația.

Migrația a început de câțiva ani

Aproximativ 15% dintre rușii cu peste 1 milion de dolari în active vor emigra în alte țări până la sfârșitul anului 2022, potrivit unor date privind migrația realizate de Henley & Partners, o firmă care analizează migrația cetățenilor bogați, preluate de .

„Rusia [are] o hemoragie de „, a declarat Andrew Amoils, șeful departamentului de cercetare al New World Wealth, care a compilat datele pentru Henley. „Persoanele înstărite au emigrat din Rusia în mod constant în fiecare an din ultimul deceniu, un fel de avertizare timpurie cu privire la problemele actuale cu care se confruntă țara. Din punct de vedere istoric, prăbușirile majore ale unei țări au fost de obicei precedate de o accelerare a emigrării persoanelor bogate, care sunt adesea primele care pleacă, deoarece dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru.”

Se preconizează că și Ucraina va suferi cea mai mare pierdere de persoane cu avere netă mare ca proporție din populația sa, 2.800 de milionari urmând să părăsească țara până la sfârșitul anului.

Malta este foarte atractivă pentru milionarii lumii

Cei mai bogați oameni din lume s-au mutat în mod tradițional în SUA și Marea Britanie, dar Henley a declarat că se așteaptă ca Emiratele Arabe Unite să le depășească ca destinație pentru emigranții milionari. Se așteaptă, de asemenea, ca un număr mare de milionari să se mute în Malta, Mauritius și Monaco.

„Malta a fost una dintre marile povești de succes ale Europei din ultimul deceniu, nu doar în ceea ce privește migrația milionarilor, ci și în ceea ce privește creșterea globală a bogăției”, a declarat Amoils. „În prezent, este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din lume. Se presupune că aproximativ 300 de milionari se vor muta în Malta, în 2022.”