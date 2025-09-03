Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că majorarea TVA nu se află pe masa guvernului și nici nu este luată în calcul. Oficialul a subliniat că România a adoptat deja măsuri fiscale importante, în valoare de aproape 11 miliarde de lei pentru acest an și peste 30 de miliarde pentru 2026, care vor permite revenirea în ținta de deficit până în 2026.

„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici o creștere a TVA-ului.”, a declarat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește cota aplicată sectorului HoReCa, ministrul a explicat că aceasta reprezintă o discuție separată, legată de un angajament anterior, asumat la adoptarea Pachetului 1 de măsuri. O decizie privind nivelul TVA în HoReCa va fi luată în toamnă, după evaluarea încasărilor bugetare.

Referindu-se la vizita delegației Fondului Monetar Internațional la București, Nazare a arătat că aceasta este una de rutină și nu presupune încheierea unui nou acord. „Este vizita uzuală prin care FMI verifică starea economiei. La final ne vor transmite concluziile”, a explicat el.

„Este o vizită uzuală pe care Fondul Monetar Internațional oricum trebuia să o aibă în cursul anului trecut. Nu a fost anul trecut, nu s-a organizat, se organizează în acest an. Nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac în cooperare pentru a verifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile”, a explicat ministrul, potrivit .

Întrebat despre încadrarea în ținta de deficit bugetar de 7%, ministrul a spus că evaluarea se va face la momentul rectificării bugetare.

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că în octombrie se va face o analiză dacă e necesară majorarea TVA în industria HoReCa sau menținerea taxei la 11%, cât este acum.

Șeful Guvernul a fost întrebat dacă exclude scenariul din nou anul acesta sau la începutul anului viitor și dacă „ar da în scris” că această măsură nu va fi luată. Amintim că președintele Nicușor Dan a promis în scris, în timpul campaniei pentru prezidențiale, că nu va crește TVA dacă el câștigă scrutinul, dar până la urmă acest lucru tot s-a întâmplat. Măsura a intrat în vigoare la 1 august.