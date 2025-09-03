B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”

Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”

George Lupu
03 sept. 2025, 12:28
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: Am luat deja măsuri foarte importante
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că majorarea TVA nu se află pe masa guvernului și nici nu este luată în calcul. Oficialul a subliniat că România a adoptat deja măsuri fiscale importante, în valoare de aproape 11 miliarde de lei pentru acest an și peste 30 de miliarde pentru 2026, care vor permite revenirea în ținta de deficit până în 2026.

Cuprins

  • Ce spune Alexandru Nazare despre majorarea TVA
  • Ce a precizat premierul Ilie Bolojan

Ce spune Alexandru Nazare despre majorarea TVA

„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA-ului.”, a declarat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește cota aplicată sectorului HoReCa, ministrul a explicat că aceasta reprezintă o discuție separată, legată de un angajament anterior, asumat la adoptarea Pachetului 1 de măsuri. O decizie privind nivelul TVA în HoReCa va fi luată în toamnă, după evaluarea încasărilor bugetare.

Referindu-se la vizita delegației Fondului Monetar Internațional la București, Nazare a arătat că aceasta este una de rutină și nu presupune încheierea unui nou acord. „Este vizita uzuală prin care FMI verifică starea economiei. La final ne vor transmite concluziile”, a explicat el.

„Este o vizită uzuală pe care Fondul Monetar Internațional oricum trebuia să o aibă în cursul anului trecut. Nu a fost anul trecut, nu s-a organizat, se organizează în acest an. Nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac în cooperare pentru a verifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile”, a explicat ministrul, potrivit Antena 3.

Întrebat despre încadrarea în ținta de deficit bugetar de 7%, ministrul a spus că evaluarea se va face la momentul rectificării bugetare.

Ce a precizat premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că în octombrie se va face o analiză dacă e necesară majorarea TVA în industria HoReCa sau menținerea taxei la 11%, cât este acum.

Șeful Guvernul a fost întrebat dacă exclude scenariul creșterii TVA din nou anul acesta sau la începutul anului viitor și dacă „ar da în scris” că această măsură nu va fi luată. Amintim că președintele Nicușor Dan a promis în scris, în timpul campaniei pentru prezidențiale, că nu va crește TVA dacă el câștigă scrutinul, dar până la urmă acest lucru tot s-a întâmplat. Măsura a intrat în vigoare la 1 august.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Economic
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Economic
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Economic
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Economic
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Economic
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Economic
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Economic
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru micile afaceri. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie
Economic
Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru micile afaceri. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie
Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari
Economic
Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari
Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute
Economic
Sezon slab pe litoralul românesc. Mai multe hoteluri se închid chiar de la 1 septembrie. Cum explică operatorii din turism vânzările scăzute
Ultima oră
15:35 - Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
15:35 - Un cuplu de români a postat pe Facebook că își caută nași de cununie. Ce s-a întâmplat după le-a întrecut cu mult așteptările
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)